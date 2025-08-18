Mis on Lumos (LUMOS)

Lumos is a blockchain initiative on the Fantom network, designed as a memecoin to promote unity and enlightenment. Lumos launched with a unique Burn-to-Mint mechanism on WigoSwap, where users burn WIGO tokens to mint LUMOS tokens and stake them to earn rewards. With strict supply control and high security standards, Lumos integrates deeply into the Fantom ecosystem, offering high-yield farming pools and continuous engagement through innovative features and partnerships.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Lumos (LUMOS) allikas Ametlik veebisait

Lumos hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lumos (LUMOS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lumos (LUMOS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lumos nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lumos hinna ennustust kohe!

LUMOS kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Lumos (LUMOS) tokenoomika

Lumos (LUMOS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUMOS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lumos (LUMOS) kohta Kui palju on Lumos (LUMOS) tänapäeval väärt? Reaalajas LUMOS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LUMOS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LUMOS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Lumos turukapitalisatsioon? LUMOS turukapitalisatsioon on $ 287,52K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LUMOS ringlev varu? LUMOS ringlev varu on 1,17T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LUMOS (ATH) hind? LUMOS saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade LUMOS madalaim (ATL) hind? LUMOS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on LUMOS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LUMOS kauplemismaht on -- USD . Kas LUMOS sel aastal kõrgemale ka suundub? LUMOS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LUMOS hinna ennustust

Lumos (LUMOS) Olulised valdkonna uudised