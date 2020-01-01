LumiWave (LWA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LumiWave (LWA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LumiWave (LWA) teave Ametlik veebisait: https://lumiwavelab.com/ Valge raamat: https://lumiwave-inno.gitbook.io/lumiwave-whitepaper Ostke LWA kohe!

LumiWave (LWA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LumiWave (LWA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.77M $ 10.77M $ 10.77M Koguvaru: $ 770.08M $ 770.08M $ 770.08M Ringlev varu: $ 770.08M $ 770.08M $ 770.08M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.77M $ 10.77M $ 10.77M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.778144 $ 0.778144 $ 0.778144 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00976333 $ 0.00976333 $ 0.00976333 Praegune hind: $ 0.0139441 $ 0.0139441 $ 0.0139441 Lisateave LumiWave (LWA) hinna kohta

LumiWave (LWA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LumiWave (LWA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LWA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LWA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LWA tokeni tokenoomikat, avastage LWA tokeni reaalajas hinda!

LWA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LWA võiks suunduda? Meie LWA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LWA tokeni hinna ennustust kohe!

