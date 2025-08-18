Mis on LUMI ($LUMI)

Lumi is the all seeing cat. The main token of the Lumi brotherhood. We are forging an extremely strong community & are collaborating as a wide, crowd sourced team inorder to take Lumi to being a recognisable figure in pop culture. Lumi represents the curious nature of human beings, and is a crypto asset that fellow holders can own, showing their dedication & belief in the Lumi project. There is an incredibly talented community behind of Lumi, and we all want to see it's success.

LUMI hinna ennustus (USD)

Kui palju on LUMI ($LUMI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LUMI ($LUMI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LUMI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LUMI hinna ennustust kohe!

LUMI ($LUMI) tokenoomika

LUMI ($LUMI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $LUMI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LUMI ($LUMI) kohta Kui palju on LUMI ($LUMI) tänapäeval väärt? Reaalajas $LUMI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $LUMI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $LUMI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on LUMI turukapitalisatsioon? $LUMI turukapitalisatsioon on $ 12.37K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $LUMI ringlev varu? $LUMI ringlev varu on 999.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $LUMI (ATH) hind? $LUMI saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade $LUMI madalaim (ATL) hind? $LUMI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $LUMI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $LUMI kauplemismaht on -- USD . Kas $LUMI sel aastal kõrgemale ka suundub? $LUMI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $LUMI hinna ennustust

