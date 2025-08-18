Rohkem infot $LUMI

LUMI hind ($LUMI)

Loendis mitteolevad

1 $LUMI/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
LUMI ($LUMI) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

LUMI ($LUMI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.16%

-0.16%

LUMI ($LUMI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $LUMI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $LUMIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $LUMI muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -0.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LUMI ($LUMI) – turuteave

$ 12.37K
$ 12.37K$ 12.37K

--
----

$ 12.37K
$ 12.37K$ 12.37K

999.99M
999.99M 999.99M

999,991,463.6
999,991,463.6 999,991,463.6

LUMI praegune turukapitalisatsioon on $ 12.37K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $LUMI ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999991463.6. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.37K.

LUMI ($LUMI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse LUMI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse LUMI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse LUMI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse LUMI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-0.76%
60 päeva$ 0+15.89%
90 päeva$ 0--

Mis on LUMI ($LUMI)

Lumi is the all seeing cat. The main token of the Lumi brotherhood. We are forging an extremely strong community & are collaborating as a wide, crowd sourced team inorder to take Lumi to being a recognisable figure in pop culture. Lumi represents the curious nature of human beings, and is a crypto asset that fellow holders can own, showing their dedication & belief in the Lumi project. There is an incredibly talented community behind of Lumi, and we all want to see it's success.

LUMI hinna ennustus (USD)

Kui palju on LUMI ($LUMI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LUMI ($LUMI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LUMI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LUMI hinna ennustust kohe!

$LUMI kohalike valuutade suhtes

LUMI ($LUMI) tokenoomika

LUMI ($LUMI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $LUMI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LUMI ($LUMI) kohta

Kui palju on LUMI ($LUMI) tänapäeval väärt?
Reaalajas $LUMI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $LUMI/USD hind?
Praegune hind $LUMI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LUMI turukapitalisatsioon?
$LUMI turukapitalisatsioon on $ 12.37K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $LUMI ringlev varu?
$LUMI ringlev varu on 999.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $LUMI (ATH) hind?
$LUMI saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade $LUMI madalaim (ATL) hind?
$LUMI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $LUMI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $LUMI kauplemismaht on -- USD.
Kas $LUMI sel aastal kõrgemale ka suundub?
$LUMI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $LUMI hinna ennustust.
2025-08-18

