LULU (LULU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LULU (LULU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LULU (LULU) teave Luluchain is a project that transforms human emotions into quantifiable and tradable digital assets, thereby creating a new value chain in the decentralized world.Our target users include individuals who thrive in social settings and businesses or brands seeking precise, innovative upgrades.By integrating interaction data from Web2 social scenarios with the transparency of Web3 decentralized finance, we are pioneering a new era of the emotional economy Ametlik veebisait: https://luluchain.xyz Ostke LULU kohe!

LULU (LULU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LULU (LULU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 72.80K $ 72.80K $ 72.80K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 11.03M $ 11.03M $ 11.03M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.60M $ 6.60M $ 6.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00549947 $ 0.00549947 $ 0.00549947 Praegune hind: $ 0.0065997 $ 0.0065997 $ 0.0065997 Lisateave LULU (LULU) hinna kohta

LULU (LULU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LULU (LULU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LULU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LULU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LULU tokeni tokenoomikat, avastage LULU tokeni reaalajas hinda!

LULU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LULU võiks suunduda? Meie LULU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LULU tokeni hinna ennustust kohe!

