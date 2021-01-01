LUDWIG (LUDWIG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LUDWIG (LUDWIG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LUDWIG (LUDWIG) teave Ludwig On Sonic (LUDWIG) is your meme gateway to exploring Balancer technology on the Sonic network. The phrase "High Speed, Perfect Beets" highlights the Sonic network’s lightning-fast performance, while "Beets" refers to the DEX where our primary pools and liquidity are hosted. Ludwig brings you the nostalgic yet iconic Ludwig character, which has been the Beethoven X mascot since their launch in 2021, thanks to Vee’s artistry and their invitation to adapt their assets. LUDWIG leverages Balancer's technology by offering a 60/25/15 weighted pool paired with stS (the leading liquid staking solution on Sonic) and BEETS (the native token of the Beets). With a total supply of 25 million tokens, a team-managed multisig will oversee emissions and incentive models, delivering APR rewards to stakers and liquidity providers. Ametlik veebisait: https://ludwigonsonic.com/ Ostke LUDWIG kohe!

LUDWIG (LUDWIG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LUDWIG (LUDWIG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 67.44K $ 67.44K $ 67.44K Koguvaru: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M Ringlev varu: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 67.44K $ 67.44K $ 67.44K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02423476 $ 0.02423476 $ 0.02423476 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00256761 $ 0.00256761 $ 0.00256761 Praegune hind: $ 0.00269792 $ 0.00269792 $ 0.00269792 Lisateave LUDWIG (LUDWIG) hinna kohta

LUDWIG (LUDWIG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LUDWIG (LUDWIG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LUDWIG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LUDWIG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LUDWIG tokeni tokenoomikat, avastage LUDWIG tokeni reaalajas hinda!

LUDWIG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LUDWIG võiks suunduda? Meie LUDWIG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LUDWIG tokeni hinna ennustust kohe!

