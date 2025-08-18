Rohkem infot LUDWIG

LUDWIG hind (LUDWIG)

1 LUDWIG/USD reaalajas hind:

-5.30%1D
LUDWIG (LUDWIG) reaalajas hinnagraafik
LUDWIG (LUDWIG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.21%

-5.30%

-5.37%

-5.37%

LUDWIG (LUDWIG) reaalajas hind on $0.00293326. Viimase 24 tunni jooksul LUDWIG kaubeldud madalaim $ 0.00293299 ja kõrgeim $ 0.00312361 näitab aktiivset turu volatiivsust. LUDWIGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02423476 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00276706.

Lüliajalise tootluse osas on LUDWIG muutunud -0.21% viimase tunni jooksul, -5.30% 24 tunni vältel -5.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LUDWIG (LUDWIG) – turuteave

--
LUDWIG praegune turukapitalisatsioon on $ 73.33K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LUDWIG ringlev varu on 25.00M, mille koguvaru on 25000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 73.33K.

LUDWIG (LUDWIG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse LUDWIG ja USD hinnamuutus $ -0.00016434894467539.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse LUDWIG ja USD hinnamuutus $ -0.0011206235.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse LUDWIG ja USD hinnamuutus $ -0.0012072148.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse LUDWIG ja USD hinnamuutus $ -0.007253040903403528.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00016434894467539-5.30%
30 päeva$ -0.0011206235-38.20%
60 päeva$ -0.0012072148-41.15%
90 päeva$ -0.007253040903403528-71.20%

Mis on LUDWIG (LUDWIG)

Ludwig On Sonic (LUDWIG) is your meme gateway to exploring Balancer technology on the Sonic network. The phrase "High Speed, Perfect Beets" highlights the Sonic network’s lightning-fast performance, while "Beets" refers to the DEX where our primary pools and liquidity are hosted. Ludwig brings you the nostalgic yet iconic Ludwig character, which has been the Beethoven X mascot since their launch in 2021, thanks to Vee’s artistry and their invitation to adapt their assets. LUDWIG leverages Balancer's technology by offering a 60/25/15 weighted pool paired with stS (the leading liquid staking solution on Sonic) and BEETS (the native token of the Beets). With a total supply of 25 million tokens, a team-managed multisig will oversee emissions and incentive models, delivering APR rewards to stakers and liquidity providers.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

LUDWIG hinna ennustus (USD)

Kui palju on LUDWIG (LUDWIG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LUDWIG (LUDWIG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LUDWIG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LUDWIG hinna ennustust kohe!

LUDWIG kohalike valuutade suhtes

LUDWIG (LUDWIG) tokenoomika

LUDWIG (LUDWIG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUDWIG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LUDWIG (LUDWIG) kohta

Kui palju on LUDWIG (LUDWIG) tänapäeval väärt?
Reaalajas LUDWIG hind USD on 0.00293326 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LUDWIG/USD hind?
Praegune hind LUDWIG/USD on $ 0.00293326. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LUDWIG turukapitalisatsioon?
LUDWIG turukapitalisatsioon on $ 73.33K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LUDWIG ringlev varu?
LUDWIG ringlev varu on 25.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LUDWIG (ATH) hind?
LUDWIG saavutab ATH hinna summas 0.02423476 USD.
Mis oli kõigi aegade LUDWIG madalaim (ATL) hind?
LUDWIG nägi ATL hinda summas 0.00276706 USD.
Milline on LUDWIG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LUDWIG kauplemismaht on -- USD.
Kas LUDWIG sel aastal kõrgemale ka suundub?
LUDWIG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LUDWIG hinna ennustust.
