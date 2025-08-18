Mis on LUDWIG (LUDWIG)

Ludwig On Sonic (LUDWIG) is your meme gateway to exploring Balancer technology on the Sonic network. The phrase "High Speed, Perfect Beets" highlights the Sonic network’s lightning-fast performance, while "Beets" refers to the DEX where our primary pools and liquidity are hosted. Ludwig brings you the nostalgic yet iconic Ludwig character, which has been the Beethoven X mascot since their launch in 2021, thanks to Vee’s artistry and their invitation to adapt their assets. LUDWIG leverages Balancer's technology by offering a 60/25/15 weighted pool paired with stS (the leading liquid staking solution on Sonic) and BEETS (the native token of the Beets). With a total supply of 25 million tokens, a team-managed multisig will oversee emissions and incentive models, delivering APR rewards to stakers and liquidity providers.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LUDWIG (LUDWIG) kohta Kui palju on LUDWIG (LUDWIG) tänapäeval väärt? Reaalajas LUDWIG hind USD on 0.00293326 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LUDWIG/USD hind? $ 0.00293326 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LUDWIG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on LUDWIG turukapitalisatsioon? LUDWIG turukapitalisatsioon on $ 73.33K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LUDWIG ringlev varu? LUDWIG ringlev varu on 25.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LUDWIG (ATH) hind? LUDWIG saavutab ATH hinna summas 0.02423476 USD . Mis oli kõigi aegade LUDWIG madalaim (ATL) hind? LUDWIG nägi ATL hinda summas 0.00276706 USD . Milline on LUDWIG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LUDWIG kauplemismaht on -- USD . Kas LUDWIG sel aastal kõrgemale ka suundub? LUDWIG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LUDWIG hinna ennustust

