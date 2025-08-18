Rohkem infot LUDUS

Ludus hind (LUDUS)

Loendis mitteolevad

1 LUDUS/USD reaalajas hind:

$0.00170918
$0.00170918$0.00170918
-4.60%1D
USD
Ludus (LUDUS) reaalajas hinnagraafik
Ludus (LUDUS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

$ 0.435534
$ 0.00121877
--

-4.69%

-1.38%

-1.38%

Ludus (LUDUS) reaalajas hind on $0.00170918. Viimase 24 tunni jooksul LUDUS kaubeldud madalaim $ 0.00169836 ja kõrgeim $ 0.00179921 näitab aktiivset turu volatiivsust. LUDUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.435534 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00121877.

Lüliajalise tootluse osas on LUDUS muutunud -- viimase tunni jooksul, -4.69% 24 tunni vältel -1.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ludus (LUDUS) – turuteave

--
----

Ludus praegune turukapitalisatsioon on $ 17.09K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LUDUS ringlev varu on 10.00M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.09K.

Ludus (LUDUS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ludus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ludus ja USD hinnamuutus $ +0.0001277015.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ludus ja USD hinnamuutus $ -0.0003480379.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ludus ja USD hinnamuutus $ -0.16434311481811082.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.69%
30 päeva$ +0.0001277015+7.47%
60 päeva$ -0.0003480379-20.36%
90 päeva$ -0.16434311481811082-98.97%

Mis on Ludus (LUDUS)

Ludus is an AI-powered platform designed to support full-stack game development and design. The platform offers an app-suite of agentic AI tools that assist users in creating game assets, managing character behaviors, generating 3D models, and implementing advanced gameplay features such as adaptive NPC behavior and procedural content generation. Ludus provides developers—regardless of their technical background—with accessible, no-code solutions to build immersive, intelligent, and interactive game environments. The platform is powered by the $LUDUS token on the Ethereum network.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ludus (LUDUS) allikas

Ametlik veebisait

Ludus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ludus (LUDUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ludus (LUDUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ludus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ludus hinna ennustust kohe!

LUDUS kohalike valuutade suhtes

Ludus (LUDUS) tokenoomika

Ludus (LUDUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUDUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ludus (LUDUS) kohta

Kui palju on Ludus (LUDUS) tänapäeval väärt?
Reaalajas LUDUS hind USD on 0.00170918 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LUDUS/USD hind?
Praegune hind LUDUS/USD on $ 0.00170918. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ludus turukapitalisatsioon?
LUDUS turukapitalisatsioon on $ 17.09K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LUDUS ringlev varu?
LUDUS ringlev varu on 10.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LUDUS (ATH) hind?
LUDUS saavutab ATH hinna summas 0.435534 USD.
Mis oli kõigi aegade LUDUS madalaim (ATL) hind?
LUDUS nägi ATL hinda summas 0.00121877 USD.
Milline on LUDUS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LUDUS kauplemismaht on -- USD.
Kas LUDUS sel aastal kõrgemale ka suundub?
LUDUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LUDUS hinna ennustust.
