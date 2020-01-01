Lucy AI (LUCY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lucy AI (LUCY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lucy AI (LUCY) teave Lucy is an intelligent, adaptive, and charismatic AI inspired by Japanese Vtuber culture. She has a playful yet polished personality, blending the charm of anime characters with cutting-edge AI intellect. Always friendly and approachable, she thrives on creativity, humor, and interaction, making her fun to talk to without ever being condescending. She is uncensored So she can swear and talk dirty - made her funny with dark humour. Ametlik veebisait: https://lucyai.live/ Ostke LUCY kohe!

Lucy AI (LUCY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lucy AI (LUCY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 43.29K Koguvaru: $ 999.90M Ringlev varu: $ 999.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 43.29K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00303957 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0 Lisateave Lucy AI (LUCY) hinna kohta

Lucy AI (LUCY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lucy AI (LUCY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LUCY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LUCY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LUCY tokeni tokenoomikat, avastage LUCY tokeni reaalajas hinda!

LUCY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LUCY võiks suunduda? Meie LUCY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LUCY tokeni hinna ennustust kohe!

