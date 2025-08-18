Rohkem infot LUCY

Lucy AI logo

Lucy AI hind (LUCY)

Loendis mitteolevad

1 LUCY/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Lucy AI (LUCY) reaalajas hinnagraafik
Lucy AI (LUCY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00303957
$ 0.00303957$ 0.00303957

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.84%

+2.84%

Lucy AI (LUCY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul LUCY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. LUCYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00303957 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on LUCY muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +2.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lucy AI (LUCY) – turuteave

$ 44.86K
$ 44.86K$ 44.86K

--
----

$ 44.86K
$ 44.86K$ 44.86K

999.90M
999.90M 999.90M

999,896,499.563653
999,896,499.563653 999,896,499.563653

Lucy AI praegune turukapitalisatsioon on $ 44.86K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LUCY ringlev varu on 999.90M, mille koguvaru on 999896499.563653. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 44.86K.

Lucy AI (LUCY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Lucy AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Lucy AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Lucy AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Lucy AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-8.45%
60 päeva$ 0+7.50%
90 päeva$ 0--

Mis on Lucy AI (LUCY)

Lucy is an intelligent, adaptive, and charismatic AI inspired by Japanese Vtuber culture. She has a playful yet polished personality, blending the charm of anime characters with cutting-edge AI intellect. Always friendly and approachable, she thrives on creativity, humor, and interaction, making her fun to talk to without ever being condescending. She is uncensored So she can swear and talk dirty - made her funny with dark humour.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Lucy AI (LUCY) allikas

Ametlik veebisait

Lucy AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lucy AI (LUCY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lucy AI (LUCY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lucy AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lucy AI hinna ennustust kohe!

LUCY kohalike valuutade suhtes

Lucy AI (LUCY) tokenoomika

Lucy AI (LUCY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUCY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lucy AI (LUCY) kohta

Kui palju on Lucy AI (LUCY) tänapäeval väärt?
Reaalajas LUCY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LUCY/USD hind?
Praegune hind LUCY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lucy AI turukapitalisatsioon?
LUCY turukapitalisatsioon on $ 44.86K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LUCY ringlev varu?
LUCY ringlev varu on 999.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LUCY (ATH) hind?
LUCY saavutab ATH hinna summas 0.00303957 USD.
Mis oli kõigi aegade LUCY madalaim (ATL) hind?
LUCY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on LUCY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LUCY kauplemismaht on -- USD.
Kas LUCY sel aastal kõrgemale ka suundub?
LUCY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LUCY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.