Lucretius (LUC) teave "Lucretius is a fully decentralized metaverse web-based game that is filled with endless fun and adventure. It is an exciting new complex where you can connect with other users, make new friends, participate in community events, win contests, exchange NFTs at the marketplace, and many other fun activities. In Lucretius, the fun never ends. You can participate in auction events, art exhibitions, concerts and even get paid for having fun with Play & Earn. It is a web-based game that stands out because it offers the best of two worlds. It provides an exhilarating gameplay experience and a platform for players who want to acquire and trade NFTs, even if they have no idea what an NFT is. Lucretius was not created as a game for only blockchain players. It is aimed at a segment of the gaming community which can be quickly onboarded from other mainstream platforms. Their unique angle offers an exciting way to connect a compelling game narrative with the metaverse and underlying blockchain technology. With these features, the Lucretius complex can attract millions of gamers to the blockchain ecosystem and create multiple income generation streams in the process. The project leverages the XRPL, which facilitates advanced and in-game DeFi features." Ametlik veebisait: https://lucretius.games Ostke LUC kohe!

Lucretius (LUC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lucretius (LUC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.95K $ 11.95K $ 11.95K Koguvaru: $ 604.13M $ 604.13M $ 604.13M Ringlev varu: $ 526.53M $ 526.53M $ 526.53M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.71K $ 13.71K $ 13.71K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.052003 $ 0.052003 $ 0.052003 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Lucretius (LUC) hinna kohta

Lucretius (LUC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lucretius (LUC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LUC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LUC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LUC tokeni tokenoomikat, avastage LUC tokeni reaalajas hinda!

LUC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LUC võiks suunduda? Meie LUC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LUC tokeni hinna ennustust kohe!

