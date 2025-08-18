Mis on Lucretius (LUC)

"Lucretius is a fully decentralized metaverse web-based game that is filled with endless fun and adventure. It is an exciting new complex where you can connect with other users, make new friends, participate in community events, win contests, exchange NFTs at the marketplace, and many other fun activities. In Lucretius, the fun never ends. You can participate in auction events, art exhibitions, concerts and even get paid for having fun with Play & Earn. It is a web-based game that stands out because it offers the best of two worlds. It provides an exhilarating gameplay experience and a platform for players who want to acquire and trade NFTs, even if they have no idea what an NFT is. Lucretius was not created as a game for only blockchain players. It is aimed at a segment of the gaming community which can be quickly onboarded from other mainstream platforms. Their unique angle offers an exciting way to connect a compelling game narrative with the metaverse and underlying blockchain technology. With these features, the Lucretius complex can attract millions of gamers to the blockchain ecosystem and create multiple income generation streams in the process. The project leverages the XRPL, which facilitates advanced and in-game DeFi features."

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Lucretius (LUC) allikas Ametlik veebisait

Lucretius hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lucretius (LUC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lucretius (LUC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lucretius nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lucretius hinna ennustust kohe!

LUC kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Lucretius (LUC) tokenoomika

Lucretius (LUC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lucretius (LUC) kohta Kui palju on Lucretius (LUC) tänapäeval väärt? Reaalajas LUC hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LUC/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LUC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Lucretius turukapitalisatsioon? LUC turukapitalisatsioon on $ 11,95K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LUC ringlev varu? LUC ringlev varu on 526,53M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LUC (ATH) hind? LUC saavutab ATH hinna summas 0,052003 USD . Mis oli kõigi aegade LUC madalaim (ATL) hind? LUC nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on LUC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LUC kauplemismaht on -- USD . Kas LUC sel aastal kõrgemale ka suundub? LUC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LUC hinna ennustust

Lucretius (LUC) Olulised valdkonna uudised