LUCA (LUCA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LUCA (LUCA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ATM is a peer-to-peer staking platform that allows users to stake tokens with one another. By locking their tokens in a connection, they build their network. ATM ranks each user in this network using Google's PageRank algorithm, and determines their stake rewards from this. The reward token is LUCA. LUCA is also the best currency to lock in a connection, as using it means that the connections will have a higher weight when rewards are calculated. Thus, LUCA is the primary token used in ATM's network, which has amassed around 3000 users and is still growing substantially. Similar to Pancakeswap's CAKE token, LUCA is used as a reward and also as a utility token for the ATM platform, and we expect to see continued growth of both the value of LUCA and the size of the ATM community building this new form of staking social network. Ametlik veebisait: https://www.atm.network/ Valge raamat: https://www.atm.network/pdf/ATM%20White%20Paper.pdf

LUCA (LUCA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LUCA (LUCA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Koguvaru: $ 6.41M $ 6.41M $ 6.41M Ringlev varu: $ 5.47M $ 5.47M $ 5.47M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.32M $ 3.32M $ 3.32M Kõigi aegade kõrgeim: $ 9.47 $ 9.47 $ 9.47 Kõigi aegade madalaim: $ 0.065876 $ 0.065876 $ 0.065876 Praegune hind: $ 0.51805 $ 0.51805 $ 0.51805 Lisateave LUCA (LUCA) hinna kohta

LUCA (LUCA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LUCA (LUCA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LUCA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LUCA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LUCA tokeni tokenoomikat, avastage LUCA tokeni reaalajas hinda!

LUCA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LUCA võiks suunduda? Meie LUCA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LUCA tokeni hinna ennustust kohe!

