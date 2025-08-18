Mis on LUCA (LUCA)

ATM is a peer-to-peer staking platform that allows users to stake tokens with one another. By locking their tokens in a connection, they build their network. ATM ranks each user in this network using Google's PageRank algorithm, and determines their stake rewards from this. The reward token is LUCA. LUCA is also the best currency to lock in a connection, as using it means that the connections will have a higher weight when rewards are calculated. Thus, LUCA is the primary token used in ATM's network, which has amassed around 3000 users and is still growing substantially. Similar to Pancakeswap's CAKE token, LUCA is used as a reward and also as a utility token for the ATM platform, and we expect to see continued growth of both the value of LUCA and the size of the ATM community building this new form of staking social network.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LUCA (LUCA) kohta Kui palju on LUCA (LUCA) tänapäeval väärt? Reaalajas LUCA hind USD on 0.527524 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LUCA/USD hind? $ 0.527524 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LUCA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on LUCA turukapitalisatsioon? LUCA turukapitalisatsioon on $ 2.88M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LUCA ringlev varu? LUCA ringlev varu on 5.47M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LUCA (ATH) hind? LUCA saavutab ATH hinna summas 9.47 USD . Mis oli kõigi aegade LUCA madalaim (ATL) hind? LUCA nägi ATL hinda summas 0.065876 USD . Milline on LUCA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LUCA kauplemismaht on -- USD . Kas LUCA sel aastal kõrgemale ka suundub? LUCA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LUCA hinna ennustust

