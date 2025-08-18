Rohkem infot LUCA

LUCA logo

LUCA hind (LUCA)

Loendis mitteolevad

1 LUCA/USD reaalajas hind:

$0.527524
+1.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
LUCA (LUCA) reaalajas hinnagraafik
LUCA (LUCA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.519397
24 h madal
$ 0.535124
24 h kõrge

$ 0.519397
$ 0.535124
$ 9.47
$ 0.065876
+0.01%

+1.06%

-9.68%

-9.68%

LUCA (LUCA) reaalajas hind on $0.527524. Viimase 24 tunni jooksul LUCA kaubeldud madalaim $ 0.519397 ja kõrgeim $ 0.535124 näitab aktiivset turu volatiivsust. LUCAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.47 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.065876.

Lüliajalise tootluse osas on LUCA muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +1.06% 24 tunni vältel -9.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LUCA (LUCA) – turuteave

$ 2.88M
--
$ 3.23M
5.47M
6,121,680.976311108
LUCA praegune turukapitalisatsioon on $ 2.88M -- 24 tunnise kauplemismahuga. LUCA ringlev varu on 5.47M, mille koguvaru on 6121680.976311108. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.23M.

LUCA (LUCA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse LUCA ja USD hinnamuutus $ +0.00553959.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse LUCA ja USD hinnamuutus $ -0.0571409249.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse LUCA ja USD hinnamuutus $ -0.0477207178.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse LUCA ja USD hinnamuutus $ -0.2616698659755119.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00553959+1.06%
30 päeva$ -0.0571409249-10.83%
60 päeva$ -0.0477207178-9.04%
90 päeva$ -0.2616698659755119-33.15%

Mis on LUCA (LUCA)

ATM is a peer-to-peer staking platform that allows users to stake tokens with one another. By locking their tokens in a connection, they build their network. ATM ranks each user in this network using Google's PageRank algorithm, and determines their stake rewards from this. The reward token is LUCA. LUCA is also the best currency to lock in a connection, as using it means that the connections will have a higher weight when rewards are calculated. Thus, LUCA is the primary token used in ATM's network, which has amassed around 3000 users and is still growing substantially. Similar to Pancakeswap's CAKE token, LUCA is used as a reward and also as a utility token for the ATM platform, and we expect to see continued growth of both the value of LUCA and the size of the ATM community building this new form of staking social network.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse LUCA (LUCA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

LUCA hinna ennustus (USD)

Kui palju on LUCA (LUCA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LUCA (LUCA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LUCA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LUCA hinna ennustust kohe!

LUCA kohalike valuutade suhtes

LUCA (LUCA) tokenoomika

LUCA (LUCA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUCA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LUCA (LUCA) kohta

Kui palju on LUCA (LUCA) tänapäeval väärt?
Reaalajas LUCA hind USD on 0.527524 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LUCA/USD hind?
Praegune hind LUCA/USD on $ 0.527524. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LUCA turukapitalisatsioon?
LUCA turukapitalisatsioon on $ 2.88M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LUCA ringlev varu?
LUCA ringlev varu on 5.47M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LUCA (ATH) hind?
LUCA saavutab ATH hinna summas 9.47 USD.
Mis oli kõigi aegade LUCA madalaim (ATL) hind?
LUCA nägi ATL hinda summas 0.065876 USD.
Milline on LUCA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LUCA kauplemismaht on -- USD.
Kas LUCA sel aastal kõrgemale ka suundub?
LUCA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LUCA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.