Lox Network hind (LOX)
--
--
+0.07%
+0.07%
Lox Network (LOX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul LOX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. LOXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01404605 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on LOX muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +0.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Lox Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. LOX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 61.25K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Lox Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Lox Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Lox Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Lox Network ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|-35.96%
|60 päeva
|$ 0
|-48.96%
|90 päeva
|$ 0
|--
Lox Network is the world's first blockchain mobile security network and brings a revolutionary proof-of-ownership use case to NFTs. The network, powered by the decentralized XRP Ledger for its speed, reliability, and cost-effectiveness. Lox Network uses a three-token ecosystem consisting of LOX, SmartLOX, and SmartNFT, all relying on each other to prove you own a specific mobile phone in case it's lost, stolen, or you need to show a buyer proof of ownership before selling it. SmartNFT is an NFT representation of the user and records this data to the XRP ledger. SmartLOX is an NFT representation of a mobile device that includes the make, model, and the IMEI, also recording this data to the XRP ledger. LOX is the front-end system powering the Lox Network mobile app. Lox Network bridges these two unique NFTs by pairing them together to demonstrate the owner of the two unique NFTs is the rightful owner of the device using irrefutable, publicly verified evidence pulled from the decentralized XRP ledger. Lox Network can be used by anyone from a school student needing the phone to stay in touch with teachers and fellow students to large corporate logistics departments needing to audit and validate their mobile phone inventories. The Lox Network API can also integrate with cell service providers, insurance companies, and manufacturers alike.
Lox Network (LOX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LOX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
