Mis on Lox Network (LOX)

Lox Network is the world's first blockchain mobile security network and brings a revolutionary proof-of-ownership use case to NFTs. The network, powered by the decentralized XRP Ledger for its speed, reliability, and cost-effectiveness. Lox Network uses a three-token ecosystem consisting of LOX, SmartLOX, and SmartNFT, all relying on each other to prove you own a specific mobile phone in case it's lost, stolen, or you need to show a buyer proof of ownership before selling it. SmartNFT is an NFT representation of the user and records this data to the XRP ledger. SmartLOX is an NFT representation of a mobile device that includes the make, model, and the IMEI, also recording this data to the XRP ledger. LOX is the front-end system powering the Lox Network mobile app. Lox Network bridges these two unique NFTs by pairing them together to demonstrate the owner of the two unique NFTs is the rightful owner of the device using irrefutable, publicly verified evidence pulled from the decentralized XRP ledger. Lox Network can be used by anyone from a school student needing the phone to stay in touch with teachers and fellow students to large corporate logistics departments needing to audit and validate their mobile phone inventories. The Lox Network API can also integrate with cell service providers, insurance companies, and manufacturers alike.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Lox Network (LOX) allikas Ametlik veebisait

Lox Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lox Network (LOX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lox Network (LOX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lox Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lox Network hinna ennustust kohe!

LOX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Lox Network (LOX) tokenoomika

Lox Network (LOX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LOX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lox Network (LOX) kohta Kui palju on Lox Network (LOX) tänapäeval väärt? Reaalajas LOX hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LOX/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LOX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Lox Network turukapitalisatsioon? LOX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LOX ringlev varu? LOX ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LOX (ATH) hind? LOX saavutab ATH hinna summas 0.01404605 USD . Mis oli kõigi aegade LOX madalaim (ATL) hind? LOX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on LOX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LOX kauplemismaht on -- USD . Kas LOX sel aastal kõrgemale ka suundub? LOX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LOX hinna ennustust

Lox Network (LOX) Olulised valdkonna uudised