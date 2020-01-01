Low Quality Cat (LQC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Low Quality Cat (LQC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

The origin of the low quality cat remains surrounded in lore and mystery. Taken with 0.1MP on one of the first commercially available digital cameras, the true identity of the cat to this day remains unknown. However, it has since been immortalized on the blockchain forever in the form of $LQC and is celebrated by a cult following and lovers of genuine low quality everywhere. The community has burned 45% of the supply. The memes are endless.

Low Quality Cat (LQC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Low Quality Cat (LQC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 130.41K $ 130.41K $ 130.41K Koguvaru: $ 497.74M $ 497.74M $ 497.74M Ringlev varu: $ 497.74M $ 497.74M $ 497.74M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 130.41K $ 130.41K $ 130.41K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00630254 $ 0.00630254 $ 0.00630254 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.000252 $ 0.000252 $ 0.000252 Lisateave Low Quality Cat (LQC) hinna kohta

Low Quality Cat (LQC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Low Quality Cat (LQC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LQC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LQC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LQC tokeni tokenoomikat, avastage LQC tokeni reaalajas hinda!

LQC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LQC võiks suunduda? Meie LQC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

