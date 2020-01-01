LoungeM (LZM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LoungeM (LZM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LoungeM (LZM) teave The Milk Alliance Project has two tokens: the platform main currency Milk Coin (MLK) and the membership token LoungeM (LZM). MiL.k is a blockchain-based platform that integrates points from various services. MLK is used as a base currency for point exchange in the blockchain-based point integration platform Milk App. Users can integrate their unused points with MiL.k app and exchange to MLK for convert to mobile voucher or exchange to the other partner's points. Through the Milk platform, users can enjoy high utilization value of their points with discount benefits, and partners will get customer satisfaction and new user acquisition effects. As a result, Milk has expanded its partnership with the top-tier local platforms within two and a half years after its launch and has acquired over 1.3 million users. LoungeM(LZM) is the "Membership token" that is the center of MiL.k's premium membership program. LZM is used to assign of membership grade assessments, and benefits based on grade of membership in MiL.k app. The membership token allows MiL.k users to have access to exclusive benefits and services, and the more tokens they hold, will assign higher grade of membership and the more benefits will receive. Ametlik veebisait: https://www.milkalliance.io/ Valge raamat: https://milkalliance.io/docs/whitepaper/white_paper_LZM_0.9.1_ENG.pdf Ostke LZM kohe!

LoungeM (LZM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LoungeM (LZM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 113.64M $ 113.64M $ 113.64M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.65M $ 11.65M $ 11.65M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.117478 $ 0.117478 $ 0.117478 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00530436 $ 0.00530436 $ 0.00530436 Praegune hind: $ 0.01164976 $ 0.01164976 $ 0.01164976 Lisateave LoungeM (LZM) hinna kohta

LoungeM (LZM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LoungeM (LZM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LZM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LZM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LZM tokeni tokenoomikat, avastage LZM tokeni reaalajas hinda!

LZM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LZM võiks suunduda? Meie LZM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LZM tokeni hinna ennustust kohe!

