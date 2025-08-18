Mis on LoungeM (LZM)

The Milk Alliance Project has two tokens: the platform main currency Milk Coin (MLK) and the membership token LoungeM (LZM). MiL.k is a blockchain-based platform that integrates points from various services. MLK is used as a base currency for point exchange in the blockchain-based point integration platform Milk App. Users can integrate their unused points with MiL.k app and exchange to MLK for convert to mobile voucher or exchange to the other partner's points. Through the Milk platform, users can enjoy high utilization value of their points with discount benefits, and partners will get customer satisfaction and new user acquisition effects. As a result, Milk has expanded its partnership with the top-tier local platforms within two and a half years after its launch and has acquired over 1.3 million users. LoungeM(LZM) is the "Membership token" that is the center of MiL.k's premium membership program. LZM is used to assign of membership grade assessments, and benefits based on grade of membership in MiL.k app. The membership token allows MiL.k users to have access to exclusive benefits and services, and the more tokens they hold, will assign higher grade of membership and the more benefits will receive.

Üksuse LoungeM (LZM) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kui palju on LoungeM (LZM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LoungeM (LZM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LoungeM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

LZM kohalike valuutade suhtes

LoungeM (LZM) tokenoomika

LoungeM (LZM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LZM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on LoungeM (LZM) tänapäeval väärt? Reaalajas LZM hind USD on 0.0116991 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LZM/USD hind? $ 0.0116991 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LZM/USD on. Milline on LoungeM turukapitalisatsioon? LZM turukapitalisatsioon on $ 1.33M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LZM ringlev varu? LZM ringlev varu on 113.64M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LZM (ATH) hind? LZM saavutab ATH hinna summas 0.117478 USD . Mis oli kõigi aegade LZM madalaim (ATL) hind? LZM nägi ATL hinda summas 0.00530436 USD . Milline on LZM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LZM kauplemismaht on -- USD .

