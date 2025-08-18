LoungeM hind (LZM)
+0.52%
+1.57%
+1.18%
+1.18%
LoungeM (LZM) reaalajas hind on $0.0116991. Viimase 24 tunni jooksul LZM kaubeldud madalaim $ 0.01151785 ja kõrgeim $ 0.01217345 näitab aktiivset turu volatiivsust. LZMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.117478 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00530436.
Lüliajalise tootluse osas on LZM muutunud +0.52% viimase tunni jooksul, +1.57% 24 tunni vältel +1.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
LoungeM praegune turukapitalisatsioon on $ 1.33M -- 24 tunnise kauplemismahuga. LZM ringlev varu on 113.64M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.70M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse LoungeM ja USD hinnamuutus $ +0.00018073.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse LoungeM ja USD hinnamuutus $ -0.0008795617.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse LoungeM ja USD hinnamuutus $ -0.0021736448.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse LoungeM ja USD hinnamuutus $ -0.000150600900945564.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.00018073
|+1.57%
|30 päeva
|$ -0.0008795617
|-7.51%
|60 päeva
|$ -0.0021736448
|-18.57%
|90 päeva
|$ -0.000150600900945564
|-1.27%
The Milk Alliance Project has two tokens: the platform main currency Milk Coin (MLK) and the membership token LoungeM (LZM). MiL.k is a blockchain-based platform that integrates points from various services. MLK is used as a base currency for point exchange in the blockchain-based point integration platform Milk App. Users can integrate their unused points with MiL.k app and exchange to MLK for convert to mobile voucher or exchange to the other partner's points. Through the Milk platform, users can enjoy high utilization value of their points with discount benefits, and partners will get customer satisfaction and new user acquisition effects. As a result, Milk has expanded its partnership with the top-tier local platforms within two and a half years after its launch and has acquired over 1.3 million users. LoungeM(LZM) is the "Membership token" that is the center of MiL.k's premium membership program. LZM is used to assign of membership grade assessments, and benefits based on grade of membership in MiL.k app. The membership token allows MiL.k users to have access to exclusive benefits and services, and the more tokens they hold, will assign higher grade of membership and the more benefits will receive.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on LoungeM (LZM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LoungeM (LZM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LoungeM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake LoungeM hinna ennustust kohe!
LoungeM (LZM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LZM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.