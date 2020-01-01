LOULOU (LOULOU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LOULOU (LOULOU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LOULOU (LOULOU) teave Memecoin based on sol. Ametlik veebisait: https://www.pugloulou.me/

LOULOU (LOULOU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LOULOU (LOULOU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01142393 $ 0.01142393 $ 0.01142393 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00143895 $ 0.00143895 $ 0.00143895 Praegune hind: $ 0.00203371 $ 0.00203371 $ 0.00203371 Lisateave LOULOU (LOULOU) hinna kohta

LOULOU (LOULOU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LOULOU (LOULOU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LOULOU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LOULOU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LOULOU tokeni tokenoomikat, avastage LOULOU tokeni reaalajas hinda!

LOULOU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LOULOU võiks suunduda? Meie LOULOU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LOULOU tokeni hinna ennustust kohe!

