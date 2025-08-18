LOULOU hind (LOULOU)
LOULOU (LOULOU) reaalajas hind on $0.00194333. Viimase 24 tunni jooksul LOULOU kaubeldud madalaim $ 0.00194148 ja kõrgeim $ 0.00196779 näitab aktiivset turu volatiivsust. LOULOUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01142393 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00143895.
Lüliajalise tootluse osas on LOULOU muutunud -0.10% viimase tunni jooksul, -0.02% 24 tunni vältel +0.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
LOULOU praegune turukapitalisatsioon on $ 1.94M -- 24 tunnise kauplemismahuga. LOULOU ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.94M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse LOULOU ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse LOULOU ja USD hinnamuutus $ -0.0008993311.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse LOULOU ja USD hinnamuutus $ -0.0001607044.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse LOULOU ja USD hinnamuutus $ -0.0005568471134721194.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.02%
|30 päeva
|$ -0.0008993311
|-46.27%
|60 päeva
|$ -0.0001607044
|-8.26%
|90 päeva
|$ -0.0005568471134721194
|-22.27%
Memecoin based on sol. 💸 Want to get rich but don't dare to gamble? Buy $loulou now! Don't miss the opportunity, grab it and you will be rich! 🚀🐶 🔥 Getting rich is not a dream, buy $loulou, you know it best! Don't hesitate to get on board, wealth is in your hands! 💨💰 🐶 Don’t be foolish when the opportunity comes, $loulou is the dragon of wealth! Don’t look back when the rocket takes off, and embrace the peak of wealth! 🚀 💥 The next $BONK is empty, $loulou will take you to heaven! Don't relax when the opportunity comes, grab it and it will be your dream! ⚡💸 🌟 The road to wealth is open, $loulou is ready to take the cake! Don’t be shy to seize the opportunity, wealth belongs to you alone! 🚀🐾 🐕 Stop waiting and watch, $loulou will soar to the top! The wealth storm is coming, seize the opportunity to become a newcomer! 💎💰 ⚡ Do you want to get rich? $loulou will take you to the sky! Don't relax when the opportunity comes, seize the wealth and become a millionaire! 🔥💸 🌍 The global fire is fierce, $loulou stands at the top of wealth! The power of the East has awakened, hurry up and enter the market without waiting! 💥🐶 🚀 The door to wealth is open, $loulou will take you to the stage! Seize the opportunity and don't hesitate, financial freedom is waiting for you! 🌕 💥 Double your wealth with $loulou, don’t delay when the opportunity comes! Join now and you will be the king on the road to wealth! 🔥💰
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
LOULOU (LOULOU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LOULOU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
