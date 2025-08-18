Louie the Raccoon hind ($LOUIE)
Louie the Raccoon ($LOUIE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $LOUIE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $LOUIEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0020779 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on $LOUIE muutunud -0.24% viimase tunni jooksul, -6.29% 24 tunni vältel +2.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Louie the Raccoon praegune turukapitalisatsioon on $ 54.21K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $LOUIE ringlev varu on 998.31M, mille koguvaru on 998313937.559596. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 54.21K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Louie the Raccoon ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Louie the Raccoon ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Louie the Raccoon ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Louie the Raccoon ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-6.29%
|30 päeva
|$ 0
|-5.92%
|60 päeva
|$ 0
|+47.24%
|90 päeva
|$ 0
|--
$LOUIEA memecoin , deployed and created on chain solana Louie the Raccoon is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Ilts purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. $LOUIE invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression A $LOUIE that represents different facial expressions - biaoqing' translates to 'facial expression' hence all the memes having different expressions. $LOUIE represents a strong cult like community due to the amount of support and backing this meme.
