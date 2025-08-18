Rohkem infot LOU

lou hind (LOU)

1 LOU/USD reaalajas hind:

$0.00040723
$0.00040723$0.00040723
-6.80%1D
lou (LOU) reaalajas hinnagraafik
lou (LOU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00040621
$ 0.00040621$ 0.00040621
24 h madal
$ 0.00044418
$ 0.00044418$ 0.00044418
24 h kõrge

$ 0.00040621
$ 0.00040621$ 0.00040621

$ 0.00044418
$ 0.00044418$ 0.00044418

$ 0.00779303
$ 0.00779303$ 0.00779303

$ 0.00038893
$ 0.00038893$ 0.00038893

+0.00%

-6.87%

-7.23%

-7.23%

lou (LOU) reaalajas hind on $0.00040723. Viimase 24 tunni jooksul LOU kaubeldud madalaim $ 0.00040621 ja kõrgeim $ 0.00044418 näitab aktiivset turu volatiivsust. LOUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00779303 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00038893.

Lüliajalise tootluse osas on LOU muutunud +0.00% viimase tunni jooksul, -6.87% 24 tunni vältel -7.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

lou (LOU) – turuteave

$ 406.19K
$ 406.19K$ 406.19K

--
----

$ 406.19K
$ 406.19K$ 406.19K

999.93M
999.93M 999.93M

999,933,257.332572
999,933,257.332572 999,933,257.332572

lou praegune turukapitalisatsioon on $ 406.19K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LOU ringlev varu on 999.93M, mille koguvaru on 999933257.332572. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 406.19K.

lou (LOU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse lou ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse lou ja USD hinnamuutus $ -0.0001229652.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse lou ja USD hinnamuutus $ -0.0001761275.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse lou ja USD hinnamuutus $ -0.0002929084524188428.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.87%
30 päeva$ -0.0001229652-30.19%
60 päeva$ -0.0001761275-43.25%
90 päeva$ -0.0002929084524188428-41.83%

Mis on lou (LOU)

lou is a token about a dog wearing a hat. Popularized by the famous ‘Wif’ dog, it was created on pump.fun and launched fairly. lou has created a community full of support that gathered to push this project from the ground up. The coin joins the ranks of other top dog memes by having such a strong community pushing it daily. This is a meme coin like any other meme coin that will last the test of time.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse lou (LOU) allikas

Ametlik veebisait

lou hinna ennustus (USD)

Kui palju on lou (LOU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie lou (LOU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida lou nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake lou hinna ennustust kohe!

LOU kohalike valuutade suhtes

lou (LOU) tokenoomika

lou (LOU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LOU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse lou (LOU) kohta

Kui palju on lou (LOU) tänapäeval väärt?
Reaalajas LOU hind USD on 0.00040723 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LOU/USD hind?
Praegune hind LOU/USD on $ 0.00040723. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on lou turukapitalisatsioon?
LOU turukapitalisatsioon on $ 406.19K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LOU ringlev varu?
LOU ringlev varu on 999.93M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LOU (ATH) hind?
LOU saavutab ATH hinna summas 0.00779303 USD.
Mis oli kõigi aegade LOU madalaim (ATL) hind?
LOU nägi ATL hinda summas 0.00038893 USD.
Milline on LOU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LOU kauplemismaht on -- USD.
Kas LOU sel aastal kõrgemale ka suundub?
LOU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LOU hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.