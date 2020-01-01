LOTUS (LOTUS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LOTUS (LOTUS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LOTUS (LOTUS) teave Lotus introduces a sophisticated staking and virtual mining system built on $TitanX and $Volt, designed with extreme Hyper-Deflationary tokenomics through strategic token burns & halving effects as well reward incentives. This innovative approach creates a self-sustaining ecosystem within the TitanX DeFi framework, emphasizing long-term participation and supply control. With its decentralized liquidity pool and advanced token mechanics, Lotus offers a unique experience for DeFi participants focused on sustainability and innovation. Ametlik veebisait: https://lotus.win/ Valge raamat: https://docs.lotus.win/ Ostke LOTUS kohe!

LOTUS (LOTUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LOTUS (LOTUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 56.09K $ 56.09K $ 56.09K Koguvaru: $ 656.76M $ 656.76M $ 656.76M Ringlev varu: $ 656.76M $ 656.76M $ 656.76M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 56.09K $ 56.09K $ 56.09K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00002581 $ 0.00002581 $ 0.00002581 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave LOTUS (LOTUS) hinna kohta

LOTUS (LOTUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LOTUS (LOTUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LOTUS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LOTUS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LOTUS tokeni tokenoomikat, avastage LOTUS tokeni reaalajas hinda!

LOTUS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LOTUS võiks suunduda? Meie LOTUS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LOTUS tokeni hinna ennustust kohe!

