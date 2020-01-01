Lossless (LSS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lossless (LSS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lossless (LSS) teave Lossless - hack mitigation tool for token creators. Lossless Protocol freezes fraudulent transaction based on a set of fraud identification parameters and returns stolen funds back to the owner’s account. Ametlik veebisait: https://lossless.io/ Ostke LSS kohe!

Lossless (LSS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lossless (LSS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 495.78K $ 495.78K $ 495.78K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 76.08M $ 76.08M $ 76.08M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 651.70K $ 651.70K $ 651.70K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.61 $ 2.61 $ 2.61 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00648087 $ 0.00648087 $ 0.00648087 Praegune hind: $ 0.00651831 $ 0.00651831 $ 0.00651831 Lisateave Lossless (LSS) hinna kohta

Lossless (LSS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lossless (LSS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LSS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LSS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LSS tokeni tokenoomikat, avastage LSS tokeni reaalajas hinda!

LSS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LSS võiks suunduda? Meie LSS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LSS tokeni hinna ennustust kohe!

