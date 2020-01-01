Lorenzo stBTC (STBTC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lorenzo stBTC (STBTC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lorenzo stBTC (STBTC) teave Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers. A pioneer in Bitcoin liquid staking, Lorenzo introduced a dual Bitcoin staking deposit tokenization system by establishing the liquid principal token (LPT) and yield accruing token (YAT) token standards. This innovation enhances Bitcoin liquidity across the Web3 ecosystem, enabling seamless integration and significant yield generation across networks. The token standards establish a foundation for advanced DeFi products utilizing stBTC (Lorenzo’s LPT) and YATs, unlocking new opportunities in Bitcoin finance. Ametlik veebisait: https://www.lorenzo-protocol.xyz/ Ostke STBTC kohe!

Lorenzo stBTC (STBTC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lorenzo stBTC (STBTC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 115.82M $ 115.82M $ 115.82M Koguvaru: $ 1.03K $ 1.03K $ 1.03K Ringlev varu: $ 1.03K $ 1.03K $ 1.03K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 115.82M $ 115.82M $ 115.82M Kõigi aegade kõrgeim: $ 123,802 $ 123,802 $ 123,802 Kõigi aegade madalaim: $ 61,389 $ 61,389 $ 61,389 Praegune hind: $ 112,858 $ 112,858 $ 112,858 Lisateave Lorenzo stBTC (STBTC) hinna kohta

Lorenzo stBTC (STBTC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lorenzo stBTC (STBTC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STBTC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STBTC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STBTC tokeni tokenoomikat, avastage STBTC tokeni reaalajas hinda!

STBTC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STBTC võiks suunduda? Meie STBTC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STBTC tokeni hinna ennustust kohe!

