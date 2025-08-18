Lorenzo stBTC hind (STBTC)
Lorenzo stBTC (STBTC) reaalajas hind on $114,851. Viimase 24 tunni jooksul STBTC kaubeldud madalaim $ 114,737 ja kõrgeim $ 118,028 näitab aktiivset turu volatiivsust. STBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 123,802 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 61,389.
Lüliajalise tootluse osas on STBTC muutunud -0.73% viimase tunni jooksul, -1.66% 24 tunni vältel -4.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Lorenzo stBTC praegune turukapitalisatsioon on $ 117.77M -- 24 tunnise kauplemismahuga. STBTC ringlev varu on 1.03K, mille koguvaru on 1026.208256612314. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 117.77M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Lorenzo stBTC ja USD hinnamuutus $ -1,945.2634434676.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Lorenzo stBTC ja USD hinnamuutus $ -3,095.9580113000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Lorenzo stBTC ja USD hinnamuutus $ +11,795.7949252000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Lorenzo stBTC ja USD hinnamuutus $ +9,667.14740134707.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -1,945.2634434676
|-1.66%
|30 päeva
|$ -3,095.9580113000
|-2.69%
|60 päeva
|$ +11,795.7949252000
|+10.27%
|90 päeva
|$ +9,667.14740134707
|+9.19%
Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers. A pioneer in Bitcoin liquid staking, Lorenzo introduced a dual Bitcoin staking deposit tokenization system by establishing the liquid principal token (LPT) and yield accruing token (YAT) token standards. This innovation enhances Bitcoin liquidity across the Web3 ecosystem, enabling seamless integration and significant yield generation across networks. The token standards establish a foundation for advanced DeFi products utilizing stBTC (Lorenzo’s LPT) and YATs, unlocking new opportunities in Bitcoin finance.
Kui palju on Lorenzo stBTC (STBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lorenzo stBTC (STBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lorenzo stBTC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake Lorenzo stBTC hinna ennustust kohe!
Lorenzo stBTC (STBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.