Avastage olulisi teadmisi LORDS (LORDS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
LORDS (LORDS) teave

$LORDS is the native token of the Realmverse. The Realms + Bibliotheca team is building a massively multiplayer strategy game on StarkNet. Realms are part of the greater Loot ecosystem.

$LORDS will be the token on StarkNet that users will transact with on a native AMM and NFT marketplace. $LORDS will be emitted to active participants within the game

The game is in active development and the $LORDS token is currently being distributed to holders of the Realms NFTs before the main launch of the game.

Ametlik veebisait:
https://realms.world/

LORDS (LORDS) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage LORDS (LORDS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 3.48M
$ 3.48M$ 3.48M
Koguvaru:
$ 300.00M
$ 300.00M$ 300.00M
Ringlev varu:
$ 207.09M
$ 207.09M$ 207.09M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 5.04M
$ 5.04M$ 5.04M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 1.094
$ 1.094$ 1.094
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.01014806
$ 0.01014806$ 0.01014806
Praegune hind:
$ 0.01681047
$ 0.01681047$ 0.01681047

LORDS (LORDS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

LORDS (LORDS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate LORDS tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

LORDS tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate LORDS tokeni tokenoomikat, avastage LORDS tokeni reaalajas hinda!

LORDS – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu LORDS võiks suunduda? Meie LORDS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.