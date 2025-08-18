Mis on LORDS (LORDS)

$LORDS is the native token of the Realmverse. The Realms + Bibliotheca team is building a massively multiplayer strategy game on StarkNet. Realms are part of the greater Loot ecosystem. $LORDS will be the token on StarkNet that users will transact with on a native AMM and NFT marketplace. $LORDS will be emitted to active participants within the game The game is in active development and the $LORDS token is currently being distributed to holders of the Realms NFTs before the main launch of the game.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse LORDS (LORDS) allikas Ametlik veebisait

LORDS hinna ennustus (USD)

Kui palju on LORDS (LORDS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LORDS (LORDS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LORDS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LORDS hinna ennustust kohe!

LORDS kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

LORDS (LORDS) tokenoomika

LORDS (LORDS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LORDS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LORDS (LORDS) kohta Kui palju on LORDS (LORDS) tänapäeval väärt? Reaalajas LORDS hind USD on 0.01594372 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LORDS/USD hind? $ 0.01594372 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LORDS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on LORDS turukapitalisatsioon? LORDS turukapitalisatsioon on $ 3.30M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LORDS ringlev varu? LORDS ringlev varu on 207.09M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LORDS (ATH) hind? LORDS saavutab ATH hinna summas 1.094 USD . Mis oli kõigi aegade LORDS madalaim (ATL) hind? LORDS nägi ATL hinda summas 0.01014806 USD . Milline on LORDS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LORDS kauplemismaht on -- USD . Kas LORDS sel aastal kõrgemale ka suundub? LORDS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LORDS hinna ennustust

LORDS (LORDS) Olulised valdkonna uudised