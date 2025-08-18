Rohkem infot LORDS

LORDS Hinnainfo

LORDS Ametlik veebisait

LORDS Tokenoomika

LORDS Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

LORDS logo

LORDS hind (LORDS)

Loendis mitteolevad

1 LORDS/USD reaalajas hind:

$0.01594246
$0.01594246$0.01594246
-16.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
LORDS (LORDS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:34:35 (UTC+8)

LORDS (LORDS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01582128
$ 0.01582128$ 0.01582128
24 h madal
$ 0.01941125
$ 0.01941125$ 0.01941125
24 h kõrge

$ 0.01582128
$ 0.01582128$ 0.01582128

$ 0.01941125
$ 0.01941125$ 0.01941125

$ 1.094
$ 1.094$ 1.094

$ 0.01014806
$ 0.01014806$ 0.01014806

-0.18%

-15.56%

-22.32%

-22.32%

LORDS (LORDS) reaalajas hind on $0.01594372. Viimase 24 tunni jooksul LORDS kaubeldud madalaim $ 0.01582128 ja kõrgeim $ 0.01941125 näitab aktiivset turu volatiivsust. LORDSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.094 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01014806.

Lüliajalise tootluse osas on LORDS muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -15.56% 24 tunni vältel -22.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LORDS (LORDS) – turuteave

$ 3.30M
$ 3.30M$ 3.30M

--
----

$ 4.78M
$ 4.78M$ 4.78M

207.09M
207.09M 207.09M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

LORDS praegune turukapitalisatsioon on $ 3.30M -- 24 tunnise kauplemismahuga. LORDS ringlev varu on 207.09M, mille koguvaru on 300000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.78M.

LORDS (LORDS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse LORDS ja USD hinnamuutus $ -0.0029384806652249.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse LORDS ja USD hinnamuutus $ -0.0022241329.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse LORDS ja USD hinnamuutus $ +0.0006234185.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse LORDS ja USD hinnamuutus $ -0.01607093115629278.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0029384806652249-15.56%
30 päeva$ -0.0022241329-13.94%
60 päeva$ +0.0006234185+3.91%
90 päeva$ -0.01607093115629278-50.19%

Mis on LORDS (LORDS)

$LORDS is the native token of the Realmverse. The Realms + Bibliotheca team is building a massively multiplayer strategy game on StarkNet. Realms are part of the greater Loot ecosystem. $LORDS will be the token on StarkNet that users will transact with on a native AMM and NFT marketplace. $LORDS will be emitted to active participants within the game The game is in active development and the $LORDS token is currently being distributed to holders of the Realms NFTs before the main launch of the game.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse LORDS (LORDS) allikas

Ametlik veebisait

LORDS hinna ennustus (USD)

Kui palju on LORDS (LORDS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LORDS (LORDS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LORDS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LORDS hinna ennustust kohe!

LORDS kohalike valuutade suhtes

LORDS (LORDS) tokenoomika

LORDS (LORDS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LORDS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LORDS (LORDS) kohta

Kui palju on LORDS (LORDS) tänapäeval väärt?
Reaalajas LORDS hind USD on 0.01594372 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LORDS/USD hind?
Praegune hind LORDS/USD on $ 0.01594372. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LORDS turukapitalisatsioon?
LORDS turukapitalisatsioon on $ 3.30M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LORDS ringlev varu?
LORDS ringlev varu on 207.09M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LORDS (ATH) hind?
LORDS saavutab ATH hinna summas 1.094 USD.
Mis oli kõigi aegade LORDS madalaim (ATL) hind?
LORDS nägi ATL hinda summas 0.01014806 USD.
Milline on LORDS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LORDS kauplemismaht on -- USD.
Kas LORDS sel aastal kõrgemale ka suundub?
LORDS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LORDS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:34:35 (UTC+8)

LORDS (LORDS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.