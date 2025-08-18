Mis on Lootex (LOOT)

A Gaming Marketplace designed for gamers and with support for multiple blockchains.

Üksuse Lootex (LOOT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Lootex hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lootex (LOOT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lootex (LOOT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lootex nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

LOOT kohalike valuutade suhtes

Lootex (LOOT) tokenoomika

Lootex (LOOT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LOOT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lootex (LOOT) kohta Kui palju on Lootex (LOOT) tänapäeval väärt? Reaalajas LOOT hind USD on 0.00101611 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LOOT/USD hind? $ 0.00101611 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LOOT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Lootex turukapitalisatsioon? LOOT turukapitalisatsioon on $ 13.21K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LOOT ringlev varu? LOOT ringlev varu on 13.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LOOT (ATH) hind? LOOT saavutab ATH hinna summas 1.67 USD . Mis oli kõigi aegade LOOT madalaim (ATL) hind? LOOT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on LOOT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LOOT kauplemismaht on -- USD . Kas LOOT sel aastal kõrgemale ka suundub? LOOT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LOOT hinna ennustust

