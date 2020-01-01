Looter (LOOTER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Looter (LOOTER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Looter (LOOTER) teave Looter is a multi-chain suite of trading tools. You name it, MEV protected transactions, lighting fast sniping - we've got it all. Ametlik veebisait: https://www.looter.ai Valge raamat: https://docs.looter.ai/introduction/greetings-from-looter Ostke LOOTER kohe!

Looter (LOOTER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Looter (LOOTER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 459.77K $ 459.77K $ 459.77K Koguvaru: $ 67.23M $ 67.23M $ 67.23M Ringlev varu: $ 19.38M $ 19.38M $ 19.38M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.056655 $ 0.056655 $ 0.056655 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00521656 $ 0.00521656 $ 0.00521656 Praegune hind: $ 0.02371878 $ 0.02371878 $ 0.02371878 Lisateave Looter (LOOTER) hinna kohta

Looter (LOOTER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Looter (LOOTER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LOOTER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LOOTER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LOOTER tokeni tokenoomikat, avastage LOOTER tokeni reaalajas hinda!

LOOTER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LOOTER võiks suunduda? Meie LOOTER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LOOTER tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!