Rohkem infot LOOTER

LOOTER Hinnainfo

LOOTER Valge raamat

LOOTER Ametlik veebisait

LOOTER Tokenoomika

LOOTER Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Looter logo

Looter hind (LOOTER)

Loendis mitteolevad

1 LOOTER/USD reaalajas hind:

$0.02477878
$0.02477878$0.02477878
-4.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Looter (LOOTER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:07:22 (UTC+8)

Looter (LOOTER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0246804
$ 0.0246804$ 0.0246804
24 h madal
$ 0.02644283
$ 0.02644283$ 0.02644283
24 h kõrge

$ 0.0246804
$ 0.0246804$ 0.0246804

$ 0.02644283
$ 0.02644283$ 0.02644283

$ 0.056655
$ 0.056655$ 0.056655

$ 0.00521656
$ 0.00521656$ 0.00521656

+0.37%

-3.96%

-7.78%

-7.78%

Looter (LOOTER) reaalajas hind on $0.02486118. Viimase 24 tunni jooksul LOOTER kaubeldud madalaim $ 0.0246804 ja kõrgeim $ 0.02644283 näitab aktiivset turu volatiivsust. LOOTERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.056655 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00521656.

Lüliajalise tootluse osas on LOOTER muutunud +0.37% viimase tunni jooksul, -3.96% 24 tunni vältel -7.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Looter (LOOTER) – turuteave

$ 480.44K
$ 480.44K$ 480.44K

--
----

$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M

19.38M
19.38M 19.38M

67,230,278.5384174
67,230,278.5384174 67,230,278.5384174

Looter praegune turukapitalisatsioon on $ 480.44K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LOOTER ringlev varu on 19.38M, mille koguvaru on 67230278.5384174. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.67M.

Looter (LOOTER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Looter ja USD hinnamuutus $ -0.00102773387607501.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Looter ja USD hinnamuutus $ +0.0089094438.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Looter ja USD hinnamuutus $ +0.0211821529.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Looter ja USD hinnamuutus $ +0.00885772198932555.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00102773387607501-3.96%
30 päeva$ +0.0089094438+35.84%
60 päeva$ +0.0211821529+85.20%
90 päeva$ +0.00885772198932555+55.35%

Mis on Looter (LOOTER)

Looter is a multi-chain suite of trading tools. You name it, MEV protected transactions, lighting fast sniping - we've got it all.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Looter (LOOTER) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Looter hinna ennustus (USD)

Kui palju on Looter (LOOTER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Looter (LOOTER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Looter nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Looter hinna ennustust kohe!

LOOTER kohalike valuutade suhtes

Looter (LOOTER) tokenoomika

Looter (LOOTER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LOOTER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Looter (LOOTER) kohta

Kui palju on Looter (LOOTER) tänapäeval väärt?
Reaalajas LOOTER hind USD on 0.02486118 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LOOTER/USD hind?
Praegune hind LOOTER/USD on $ 0.02486118. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Looter turukapitalisatsioon?
LOOTER turukapitalisatsioon on $ 480.44K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LOOTER ringlev varu?
LOOTER ringlev varu on 19.38M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LOOTER (ATH) hind?
LOOTER saavutab ATH hinna summas 0.056655 USD.
Mis oli kõigi aegade LOOTER madalaim (ATL) hind?
LOOTER nägi ATL hinda summas 0.00521656 USD.
Milline on LOOTER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LOOTER kauplemismaht on -- USD.
Kas LOOTER sel aastal kõrgemale ka suundub?
LOOTER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LOOTER hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:07:22 (UTC+8)

Looter (LOOTER) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.