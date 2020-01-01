LooPIN Network (LOOPIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LooPIN Network (LOOPIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LooPIN Network (LOOPIN) teave Addressing the core challenges of coordination, pricing, and liquidity in decentralized physical infrastructure networks (DePIN), the PinFi protocol introduces a distinctive dynamic pricing mechanism. It enables providers to allocate excess computing resources to a “dissipative” PinFi liquidity pool, distinct from traditional DeFi liquidity pools, ensuring seamless access for clients at equitable, market-based prices. This approach significantly reduces the costs of accessing computing power, potentially to as low as 1% compared to existing services, while simultaneously enhancing security and dependability. The PinFi protocol is poised to transform the dynamics of supply and demand in computing power networks, setting a new standard for efficiency and accessibility. PinFi, the groundbreaking Physical Infrastructure Finance protocol that's revolutionizing the way we access and distribute computing resources. In an era where AI computing power is as essential as electricity, PinFi stands at the forefront of the digital revolution, introducing a novel approach to pooling, distributing, and financing computing resources across networks. This not only makes such resources more accessible and affordable but also ensures a more efficient and equitable distribution of computing power. Ametlik veebisait: https://www.loopin.network/ Valge raamat: https://arxiv.org/pdf/2406.09422 Ostke LOOPIN kohe!

LooPIN Network (LOOPIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LooPIN Network (LOOPIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.27M $ 13.27M $ 13.27M Koguvaru: $ 41.59M $ 41.59M $ 41.59M Ringlev varu: $ 35.47M $ 35.47M $ 35.47M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.56M $ 15.56M $ 15.56M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.72 $ 3.72 $ 3.72 Kõigi aegade madalaim: $ 0.150598 $ 0.150598 $ 0.150598 Praegune hind: $ 0.374029 $ 0.374029 $ 0.374029 Lisateave LooPIN Network (LOOPIN) hinna kohta

LooPIN Network (LOOPIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LooPIN Network (LOOPIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LOOPIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LOOPIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LOOPIN tokeni tokenoomikat, avastage LOOPIN tokeni reaalajas hinda!

LOOPIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LOOPIN võiks suunduda? Meie LOOPIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LOOPIN tokeni hinna ennustust kohe!

