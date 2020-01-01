Looped Hype (LHYPE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Looped Hype (LHYPE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Looped Hype (LHYPE) teave loopedHYPE (LHYPE) is an automated looping protocol that maximizes yield on staked HYPE. Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking. loopedHYPE aims to democratize institutional-grade yield strategies while strengthening the Hyperliquid ecosystem through three core pillars: Democratizing Institutional DeFi Providing professional-grade yield strategies to all users Community-Centric Architecture LHYPE is backed by a governance token, 90% of which is distributed to depositors and ecosystem players. HyperCatalyst An initiative to reinvest 1% of TVL back into Hyperliquid native projects. Ametlik veebisait: https://loopedhype.com/ Ostke LHYPE kohe!

Looped Hype (LHYPE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Looped Hype (LHYPE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 45.78M $ 45.78M $ 45.78M Koguvaru: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Ringlev varu: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 45.78M $ 45.78M $ 45.78M Kõigi aegade kõrgeim: $ 50.36 $ 50.36 $ 50.36 Kõigi aegade madalaim: $ 9.34 $ 9.34 $ 9.34 Praegune hind: $ 42.27 $ 42.27 $ 42.27 Lisateave Looped Hype (LHYPE) hinna kohta

Looped Hype (LHYPE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Looped Hype (LHYPE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LHYPE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LHYPE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LHYPE tokeni tokenoomikat, avastage LHYPE tokeni reaalajas hinda!

LHYPE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LHYPE võiks suunduda? Meie LHYPE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LHYPE tokeni hinna ennustust kohe!

