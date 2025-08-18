Mis on Looped Hype (LHYPE)

loopedHYPE (LHYPE) is an automated looping protocol that maximizes yield on staked HYPE. Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking. loopedHYPE aims to democratize institutional-grade yield strategies while strengthening the Hyperliquid ecosystem through three core pillars: Democratizing Institutional DeFi - Providing professional-grade yield strategies to all users Community-Centric Architecture - LHYPE is backed by a governance token, 90% of which is distributed to depositors and ecosystem players. HyperCatalyst - An initiative to reinvest 1% of TVL back into Hyperliquid native projects.

Looped Hype (LHYPE) tokenoomika

Looped Hype (LHYPE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LHYPE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Looped Hype (LHYPE) kohta Kui palju on Looped Hype (LHYPE) tänapäeval väärt? Reaalajas LHYPE hind USD on 44.47 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LHYPE/USD hind? $ 44.47 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LHYPE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Looped Hype turukapitalisatsioon? LHYPE turukapitalisatsioon on $ 48.06M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LHYPE ringlev varu? LHYPE ringlev varu on 1.08M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LHYPE (ATH) hind? LHYPE saavutab ATH hinna summas 50.36 USD . Mis oli kõigi aegade LHYPE madalaim (ATL) hind? LHYPE nägi ATL hinda summas 9.34 USD . Milline on LHYPE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LHYPE kauplemismaht on -- USD . Kas LHYPE sel aastal kõrgemale ka suundub? LHYPE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LHYPE hinna ennustust

