LoopBurn (LBP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LoopBurn (LBP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LoopBurn (LBP) teave $LPB is a deflationary ERC-20 token on the Sonic network designed to boost trading volume and incentivize liquidity - all without relying on token taxes. Through a unique burn-and-recycle mechanism, LoopBurn attracts liquidity yield farmers while continuously reducing the total supply of $LPB over time. Through its automated burn and buyback engine, the protocol reduces supply and increases token velocity fueling long term scarcity and value. Ametlik veebisait: https://lpbsonic.xyz Valge raamat: https://loopburn-sonic.gitbook.io/loopburn Ostke LBP kohe!

LoopBurn (LBP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LoopBurn (LBP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 73.01K $ 73.01K $ 73.01K Koguvaru: $ 592.89K $ 592.89K $ 592.89K Ringlev varu: $ 580.89K $ 580.89K $ 580.89K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 74.51K $ 74.51K $ 74.51K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.288981 $ 0.288981 $ 0.288981 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02533986 $ 0.02533986 $ 0.02533986 Praegune hind: $ 0.125233 $ 0.125233 $ 0.125233 Lisateave LoopBurn (LBP) hinna kohta

LoopBurn (LBP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LoopBurn (LBP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LBP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LBP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LBP tokeni tokenoomikat, avastage LBP tokeni reaalajas hinda!

LBP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LBP võiks suunduda? Meie LBP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LBP tokeni hinna ennustust kohe!

