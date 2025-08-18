Mis on LoopBurn (LBP)

$LPB is a deflationary ERC-20 token on the Sonic network designed to boost trading volume and incentivize liquidity - all without relying on token taxes. Through a unique burn-and-recycle mechanism, LoopBurn attracts liquidity yield farmers while continuously reducing the total supply of $LPB over time. Through its automated burn and buyback engine, the protocol reduces supply and increases token velocity fueling long term scarcity and value.

LoopBurn (LBP) tokenoomika

LoopBurn (LBP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LBP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LoopBurn (LBP) kohta Kui palju on LoopBurn (LBP) tänapäeval väärt? Reaalajas LBP hind USD on 0.139254 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LBP/USD hind? $ 0.139254 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LBP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on LoopBurn turukapitalisatsioon? LBP turukapitalisatsioon on $ 81.22K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LBP ringlev varu? LBP ringlev varu on 583.25K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LBP (ATH) hind? LBP saavutab ATH hinna summas 0.288981 USD . Mis oli kõigi aegade LBP madalaim (ATL) hind? LBP nägi ATL hinda summas 0.02533986 USD . Milline on LBP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LBP kauplemismaht on -- USD . Kas LBP sel aastal kõrgemale ka suundub? LBP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LBP hinna ennustust

