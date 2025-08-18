Rohkem infot LBP

LoopBurn hind (LBP)

1 LBP/USD reaalajas hind:

$0.139254
-10.30%1D
USD
LoopBurn (LBP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:38:14 (UTC+8)

LoopBurn (LBP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.13633
24 h madal
$ 0.158713
24 h kõrge

$ 0.13633
$ 0.158713
$ 0.288981
$ 0.02533986
+1.56%

-10.36%

+139.44%

+139.44%

LoopBurn (LBP) reaalajas hind on $0.139254. Viimase 24 tunni jooksul LBP kaubeldud madalaim $ 0.13633 ja kõrgeim $ 0.158713 näitab aktiivset turu volatiivsust. LBPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.288981 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02533986.

Lüliajalise tootluse osas on LBP muutunud +1.56% viimase tunni jooksul, -10.36% 24 tunni vältel +139.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LoopBurn (LBP) – turuteave

$ 81.22K
--
$ 82.89K
583.25K
595,250.7439186786
LoopBurn praegune turukapitalisatsioon on $ 81.22K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LBP ringlev varu on 583.25K, mille koguvaru on 595250.7439186786. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 82.89K.

LoopBurn (LBP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse LoopBurn ja USD hinnamuutus $ -0.0161092597878755.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse LoopBurn ja USD hinnamuutus $ +0.1203436410.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse LoopBurn ja USD hinnamuutus $ -0.0145526278.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse LoopBurn ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0161092597878755-10.36%
30 päeva$ +0.1203436410+86.42%
60 päeva$ -0.0145526278-10.45%
90 päeva$ 0--

Mis on LoopBurn (LBP)

$LPB is a deflationary ERC-20 token on the Sonic network designed to boost trading volume and incentivize liquidity - all without relying on token taxes. Through a unique burn-and-recycle mechanism, LoopBurn attracts liquidity yield farmers while continuously reducing the total supply of $LPB over time. Through its automated burn and buyback engine, the protocol reduces supply and increases token velocity fueling long term scarcity and value.

Üksuse LoopBurn (LBP) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

LoopBurn hinna ennustus (USD)

Kui palju on LoopBurn (LBP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LoopBurn (LBP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LoopBurn nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LoopBurn hinna ennustust kohe!

LBP kohalike valuutade suhtes

LoopBurn (LBP) tokenoomika

LoopBurn (LBP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LBP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LoopBurn (LBP) kohta

Kui palju on LoopBurn (LBP) tänapäeval väärt?
Reaalajas LBP hind USD on 0.139254 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LBP/USD hind?
Praegune hind LBP/USD on $ 0.139254. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LoopBurn turukapitalisatsioon?
LBP turukapitalisatsioon on $ 81.22K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LBP ringlev varu?
LBP ringlev varu on 583.25K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LBP (ATH) hind?
LBP saavutab ATH hinna summas 0.288981 USD.
Mis oli kõigi aegade LBP madalaim (ATL) hind?
LBP nägi ATL hinda summas 0.02533986 USD.
Milline on LBP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LBP kauplemismaht on -- USD.
Kas LBP sel aastal kõrgemale ka suundub?
LBP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LBP hinna ennustust.
