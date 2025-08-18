Mis on Loop ETH (LPETH)

Loop is a dedicated lending market for Ethereum carry trades. Users can supply a long tail of Liquid Restaking derivatives (e.g., Pendle LP tokens) as collateral to borrow ETH for increased yield and points exposure. The interest charged to borrowers is distributed among ETH-lenders or lpETH stakers and dLP-lockers, thus rewarding high protocol-alignment that allows Loop to scale. - Lenders receive back a receipt token, lpETH, that can be used throughout DeFi or be staked to earn passive yield in ETH. - Loopers can borrow ETH against yielding LRT derivatives to perform carry trades for ETH-based yields. - dLP Lockers can lock the protocol’s governance token, LOOP, into a Dynamic Liquidity (dLP) position to earn protocol revenue.

Üksuse Loop ETH (LPETH) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

LPETH kohalike valuutade suhtes

Loop ETH (LPETH) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Loop ETH (LPETH) kohta Kui palju on Loop ETH (LPETH) tänapäeval väärt? Reaalajas LPETH hind USD on 3,496.64 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LPETH/USD hind? $ 3,496.64 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LPETH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Loop ETH turukapitalisatsioon? LPETH turukapitalisatsioon on $ 2.23M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LPETH ringlev varu? LPETH ringlev varu on 638.10 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LPETH (ATH) hind? LPETH saavutab ATH hinna summas 3,742.11 USD . Mis oli kõigi aegade LPETH madalaim (ATL) hind? LPETH nägi ATL hinda summas 1,543.04 USD . Milline on LPETH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LPETH kauplemismaht on -- USD . Kas LPETH sel aastal kõrgemale ka suundub? LPETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LPETH hinna ennustust

Loop ETH (LPETH) Olulised valdkonna uudised