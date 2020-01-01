looking for cooks ($SCANNING) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi looking for cooks ($SCANNING) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

looking for cooks ($SCANNING) teave $Scanning is a crypto meme coin, the narrative refers to "scanning", which means scanning crypto currencies to find the next big one. Our team genuinely sees this going to 100s of millions as it’s a really good narrative, millions of people scan meme coins every single day just to hopefully scan the next big thing and what Scanning ($Scanning) is all about is exactly that. this coin is a fair launch as he ca was sent to our communities as soon as we launched Ametlik veebisait: https://scanning.fun/ Ostke $SCANNING kohe!

looking for cooks ($SCANNING) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage looking for cooks ($SCANNING) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.48K $ 7.48K $ 7.48K Koguvaru: $ 950.59M $ 950.59M $ 950.59M Ringlev varu: $ 950.59M $ 950.59M $ 950.59M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.48K $ 7.48K $ 7.48K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave looking for cooks ($SCANNING) hinna kohta

looking for cooks ($SCANNING) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud looking for cooks ($SCANNING) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $SCANNING tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $SCANNING tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $SCANNING tokeni tokenoomikat, avastage $SCANNING tokeni reaalajas hinda!

$SCANNING – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $SCANNING võiks suunduda? Meie $SCANNING hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $SCANNING tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!