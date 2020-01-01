Look bro (LOOK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Look bro (LOOK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Look bro (LOOK) teave "Look Bro" is a Meme derived from an old French soccer anime, and the meme went viral for telling people "bad" news, sometimes used for just telling anything to someone. The meme is considered a positive reinforcement meme, it spreads positivity as the person putting the hand on their shoulder is smiling and offering some sort of encouraging information. We are revolutionizing memes in the particular format and it allows users to be creative while maintaining the same meme formats. Ametlik veebisait: https://looksolana.com Ostke LOOK kohe!

Look bro (LOOK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Look bro (LOOK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 419.29K $ 419.29K $ 419.29K Koguvaru: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Ringlev varu: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 419.29K $ 419.29K $ 419.29K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00883169 $ 0.00883169 $ 0.00883169 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00041942 $ 0.00041942 $ 0.00041942 Lisateave Look bro (LOOK) hinna kohta

Look bro (LOOK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Look bro (LOOK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LOOK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LOOK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LOOK tokeni tokenoomikat, avastage LOOK tokeni reaalajas hinda!

LOOK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LOOK võiks suunduda? Meie LOOK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

