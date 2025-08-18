Rohkem infot LOOK

Look bro (LOOK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00883169
$ 0.00883169$ 0.00883169

$ 0
$ 0$ 0

-1.44%

+7.17%

+30.39%

+30.39%

Look bro (LOOK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul LOOK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. LOOKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00883169 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on LOOK muutunud -1.44% viimase tunni jooksul, +7.17% 24 tunni vältel +30.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Look bro (LOOK) – turuteave

$ 450.56K
$ 450.56K$ 450.56K

--
----

$ 450.56K
$ 450.56K$ 450.56K

999.69M
999.69M 999.69M

999,685,147.702735
999,685,147.702735 999,685,147.702735

Look bro praegune turukapitalisatsioon on $ 450.56K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LOOK ringlev varu on 999.69M, mille koguvaru on 999685147.702735. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 450.56K.

Look bro (LOOK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Look bro ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Look bro ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Look bro ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Look bro ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+7.17%
30 päeva$ 0+37.05%
60 päeva$ 0+13.22%
90 päeva$ 0--

Mis on Look bro (LOOK)

"Look Bro" is a Meme derived from an old French soccer anime, and the meme went viral for telling people "bad" news, sometimes used for just telling anything to someone. The meme is considered a positive reinforcement meme, it spreads positivity as the person putting the hand on their shoulder is smiling and offering some sort of encouraging information. We are revolutionizing memes in the particular format and it allows users to be creative while maintaining the same meme formats.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Look bro (LOOK) allikas

Ametlik veebisait

Look bro hinna ennustus (USD)

Kui palju on Look bro (LOOK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Look bro (LOOK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Look bro nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Look bro hinna ennustust kohe!

LOOK kohalike valuutade suhtes

Look bro (LOOK) tokenoomika

Look bro (LOOK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LOOK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Look bro (LOOK) kohta

Kui palju on Look bro (LOOK) tänapäeval väärt?
Reaalajas LOOK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LOOK/USD hind?
Praegune hind LOOK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Look bro turukapitalisatsioon?
LOOK turukapitalisatsioon on $ 450.56K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LOOK ringlev varu?
LOOK ringlev varu on 999.69M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LOOK (ATH) hind?
LOOK saavutab ATH hinna summas 0.00883169 USD.
Mis oli kõigi aegade LOOK madalaim (ATL) hind?
LOOK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on LOOK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LOOK kauplemismaht on -- USD.
Kas LOOK sel aastal kõrgemale ka suundub?
LOOK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LOOK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:07:09 (UTC+8)

