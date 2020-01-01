Looby by Stephen Bliss (LOOBY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Looby by Stephen Bliss (LOOBY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LOOBY is no ordinary memecoin—it's the first meme born from the creative genius of Stephen Bliss, the legendary artist behind Grand Theft Auto and Red Dead Redemption, and his son, Alex. Together, they brought LOOBY to life, blending Stephen's iconic artistry with Alex's playful imagination. The result? A quirky, one-of-a-kind character that embodies humor, creativity, and the power of collaboration across generations. LOOBY is more than just a coin; it's a living, breathing piece of art that connects people through its bold personality and unforgettable vibes. Ametlik veebisait: https://www.looby.love/

Looby by Stephen Bliss (LOOBY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Looby by Stephen Bliss (LOOBY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 480.16K Koguvaru: $ 999.93M Ringlev varu: $ 952.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 503.84K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00344273 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00050411

Looby by Stephen Bliss (LOOBY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Looby by Stephen Bliss (LOOBY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LOOBY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LOOBY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LOOBY tokeni tokenoomikat, avastage LOOBY tokeni reaalajas hinda!

LOOBY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LOOBY võiks suunduda? Meie LOOBY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LOOBY tokeni hinna ennustust kohe!

