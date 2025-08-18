Mis on longevity (LONGEVITY)

$longevity the Desci DAO is a decentralized autonomous organization focused on health and longevity. It leverages blockchain technology to create a unique digital asset that fosters community engagement around themes of health consciousness. The secure, transparent, and efficient blockchain infrastructure supports a reliable and scalable platform for community interaction. As a DAO, $longevity empowers its members to participate in governance and decision-making processes, reinforcing its community-driven approach. Members are encouraged to engage in health-oriented events, discussions, and initiatives that promote wellness and longevity. $longevity not only functions as a digital currency but also acts as a tool for members to support research and charitable causes in the health and wellness sectors. This approach positions $longevity to make a positive impact on health and aging, demonstrating the transformative potential of decentralized communities in fostering significant health-oriented and social outcomes."

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse longevity (LONGEVITY) allikas Ametlik veebisait

longevity hinna ennustus (USD)

Kui palju on longevity (LONGEVITY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie longevity (LONGEVITY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida longevity nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake longevity hinna ennustust kohe!

LONGEVITY kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

longevity (LONGEVITY) tokenoomika

longevity (LONGEVITY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LONGEVITY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse longevity (LONGEVITY) kohta Kui palju on longevity (LONGEVITY) tänapäeval väärt? Reaalajas LONGEVITY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LONGEVITY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LONGEVITY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on longevity turukapitalisatsioon? LONGEVITY turukapitalisatsioon on $ 21.06K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LONGEVITY ringlev varu? LONGEVITY ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LONGEVITY (ATH) hind? LONGEVITY saavutab ATH hinna summas 0.00193848 USD . Mis oli kõigi aegade LONGEVITY madalaim (ATL) hind? LONGEVITY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on LONGEVITY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LONGEVITY kauplemismaht on -- USD . Kas LONGEVITY sel aastal kõrgemale ka suundub? LONGEVITY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LONGEVITY hinna ennustust

longevity (LONGEVITY) Olulised valdkonna uudised