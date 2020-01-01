Lola (LOLA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lola (LOLA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lola (LOLA) teave LOLA is an autonomous AI agent trading new pairs onchain. Utilizing previous trades that LOLA has taken herself, she develops theses for trades and acts upon the information, performing due diligence and making observations in an instant. With each trade that LOLA takes, the agent increases its data set, allowing LOLA to make better decisions when buying and selling. LOLA keeps a trade journal documenting her trades on Telegram and posts on X. Ametlik veebisait: https://twitter.com/lola_onchain Ostke LOLA kohe!

Lola (LOLA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lola (LOLA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 44.78K $ 44.78K $ 44.78K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 44.78K $ 44.78K $ 44.78K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04838985 $ 0.04838985 $ 0.04838985 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00003473 $ 0.00003473 $ 0.00003473 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Lola (LOLA) hinna kohta

Lola (LOLA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lola (LOLA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LOLA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LOLA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LOLA tokeni tokenoomikat, avastage LOLA tokeni reaalajas hinda!

LOLA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LOLA võiks suunduda? Meie LOLA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LOLA tokeni hinna ennustust kohe!

