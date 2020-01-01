Loky by Virtuals (LOKY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Loky by Virtuals (LOKY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Loky by Virtuals (LOKY) teave Loky is a unified agentic data infrastructure layer for decentralized systems, enabling developers, protocols, and communities to build and deploy autonomous agents powered by real-time on-chain data, analytics, and programmable endpoints. From smart wallets and trading bots to dashboards and institutional-grade intelligence tools, Loky serves as the data backbone of the decentralized ecosystem, delivering structured, actionable insights at machine speed. Ametlik veebisait: https://lokyai.com/ Ostke LOKY kohe!

Loky by Virtuals (LOKY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Loky by Virtuals (LOKY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Koguvaru: $ 995.68M $ 995.68M $ 995.68M Ringlev varu: $ 940.13M $ 940.13M $ 940.13M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0115318 $ 0.0115318 $ 0.0115318 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0024519 $ 0.0024519 $ 0.0024519 Lisateave Loky by Virtuals (LOKY) hinna kohta

Loky by Virtuals (LOKY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Loky by Virtuals (LOKY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LOKY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LOKY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LOKY tokeni tokenoomikat, avastage LOKY tokeni reaalajas hinda!

LOKY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LOKY võiks suunduda? Meie LOKY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LOKY tokeni hinna ennustust kohe!

