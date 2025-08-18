Rohkem infot LOKY

Loky by Virtuals hind (LOKY)

1 LOKY/USD reaalajas hind:

$0.00205757
$0.00205757
-6.00%1D
Loky by Virtuals (LOKY) reaalajas hinnagraafik
Loky by Virtuals (LOKY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.78%

-6.09%

-13.88%

-13.88%

Loky by Virtuals (LOKY) reaalajas hind on $0.00205757. Viimase 24 tunni jooksul LOKY kaubeldud madalaim $ 0.00202507 ja kõrgeim $ 0.00247787 näitab aktiivset turu volatiivsust. LOKYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0115318 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on LOKY muutunud +0.78% viimase tunni jooksul, -6.09% 24 tunni vältel -13.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Loky by Virtuals (LOKY) – turuteave

Loky by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 1.93M -- 24 tunnise kauplemismahuga. LOKY ringlev varu on 940.13M, mille koguvaru on 995683653.9076768. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.05M.

Loky by Virtuals (LOKY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Loky by Virtuals ja USD hinnamuutus $ -0.000133613320386909.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Loky by Virtuals ja USD hinnamuutus $ +0.0003274231.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Loky by Virtuals ja USD hinnamuutus $ -0.0009258361.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Loky by Virtuals ja USD hinnamuutus $ +0.0001699737032518227.

Periood Muutus (USD) Muutus (%)
Täna $ -0.000133613320386909 -6.09%
30 päeva $ +0.0003274231 +15.91%
60 päeva $ -0.0009258361 -44.99%
90 päeva $ +0.0001699737032518227 +9.00%

Mis on Loky by Virtuals (LOKY)

Loky is a unified agentic data infrastructure layer for decentralized systems, enabling developers, protocols, and communities to build and deploy autonomous agents powered by real-time on-chain data, analytics, and programmable endpoints. From smart wallets and trading bots to dashboards and institutional-grade intelligence tools, Loky serves as the data backbone of the decentralized ecosystem, delivering structured, actionable insights at machine speed.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Loky by Virtuals (LOKY) allikas

Loky by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on Loky by Virtuals (LOKY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Loky by Virtuals (LOKY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Loky by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Loky by Virtuals hinna ennustust kohe!

LOKY kohalike valuutade suhtes

Loky by Virtuals (LOKY) tokenoomika

Loky by Virtuals (LOKY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LOKY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Loky by Virtuals (LOKY) kohta

Kui palju on Loky by Virtuals (LOKY) tänapäeval väärt?
Reaalajas LOKY hind USD on 0.00205757 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LOKY/USD hind?
Praegune hind LOKY/USD on $ 0.00205757. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Loky by Virtuals turukapitalisatsioon?
LOKY turukapitalisatsioon on $ 1.93M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LOKY ringlev varu?
LOKY ringlev varu on 940.13M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LOKY (ATH) hind?
LOKY saavutab ATH hinna summas 0.0115318 USD.
Mis oli kõigi aegade LOKY madalaim (ATL) hind?
LOKY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on LOKY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LOKY kauplemismaht on -- USD.
Kas LOKY sel aastal kõrgemale ka suundub?
LOKY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LOKY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.