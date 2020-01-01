Lokr (LKR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lokr (LKR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lokr (LKR) teave HIGHLY CUSTOMISABLE ESCROW FOR TOKEN ECONOMIES Lokr is restoring trust & simplicity to complex token ecosystems by creating a multi-chain token escrow platform, that puts token distribution into the hands of network participants through governance-as-a-service." Ametlik veebisait: https://www.lokr.io/ Ostke LKR kohe!

Lokr (LKR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lokr (LKR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 45.90K Koguvaru: $ 100.00M Ringlev varu: $ 38.07M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 120.57K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.79 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00120574 Lisateave Lokr (LKR) hinna kohta

Lokr (LKR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lokr (LKR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LKR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LKR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LKR tokeni tokenoomikat, avastage LKR tokeni reaalajas hinda!

LKR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LKR võiks suunduda? Meie LKR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LKR tokeni hinna ennustust kohe!

