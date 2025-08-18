Mis on Lokr (LKR)

HIGHLY CUSTOMISABLE ESCROW FOR TOKEN ECONOMIES Lokr is restoring trust & simplicity to complex token ecosystems by creating a multi-chain token escrow platform, that puts token distribution into the hands of network participants through governance-as-a-service."

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Lokr hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lokr (LKR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lokr (LKR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lokr nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

LKR kohalike valuutade suhtes

Lokr (LKR) tokenoomika

Lokr (LKR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LKR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lokr (LKR) kohta Kui palju on Lokr (LKR) tänapäeval väärt? Reaalajas LKR hind USD on 0.00120574 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LKR/USD hind? $ 0.00120574 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LKR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Lokr turukapitalisatsioon? LKR turukapitalisatsioon on $ 45.90K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LKR ringlev varu? LKR ringlev varu on 38.07M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LKR (ATH) hind? LKR saavutab ATH hinna summas 1.79 USD . Mis oli kõigi aegade LKR madalaim (ATL) hind? LKR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on LKR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LKR kauplemismaht on -- USD . Kas LKR sel aastal kõrgemale ka suundub? LKR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LKR hinna ennustust

