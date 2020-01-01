Lodestar (LODE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lodestar (LODE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lodestar (LODE) teave The governance token of Lodestar Finance. Lodestar Finance is a DEFI borrowing and lending protocol on Arbitrum. Lodestar offers an array of Arbitrum native tokens and liquid staked derivatives as markets. Ametlik veebisait: https://www.lodestarfinance.io/ Ostke LODE kohe!

Lodestar (LODE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lodestar (LODE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 60.24K $ 60.24K $ 60.24K Koguvaru: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Ringlev varu: $ 13.32M $ 13.32M $ 13.32M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 90.44K $ 90.44K $ 90.44K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.56 $ 2.56 $ 2.56 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00269671 $ 0.00269671 $ 0.00269671 Praegune hind: $ 0.00451647 $ 0.00451647 $ 0.00451647 Lisateave Lodestar (LODE) hinna kohta

Lodestar (LODE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lodestar (LODE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LODE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LODE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LODE tokeni tokenoomikat, avastage LODE tokeni reaalajas hinda!

LODE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LODE võiks suunduda? Meie LODE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LODE tokeni hinna ennustust kohe!

