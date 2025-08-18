Rohkem infot LODE

Lodestar logo

Lodestar hind (LODE)

Loendis mitteolevad

1 LODE/USD reaalajas hind:

$0.00456296
$0.00456296
-3.80%1D
mexc
USD
Lodestar (LODE) reaalajas hinnagraafik
Lodestar (LODE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00445518
$ 0.00445518
24 h madal
$ 0.00475296
$ 0.00475296
24 h kõrge

$ 0.00445518
$ 0.00445518

$ 0.00475296
$ 0.00475296

$ 2.56
$ 2.56

$ 0.00269671
$ 0.00269671

-0.42%

-3.81%

+1.40%

+1.40%

Lodestar (LODE) reaalajas hind on $0.00456296. Viimase 24 tunni jooksul LODE kaubeldud madalaim $ 0.00445518 ja kõrgeim $ 0.00475296 näitab aktiivset turu volatiivsust. LODEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.56 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00269671.

Lüliajalise tootluse osas on LODE muutunud -0.42% viimase tunni jooksul, -3.81% 24 tunni vältel +1.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lodestar (LODE) – turuteave

$ 60.66K
$ 60.66K

--
--

$ 91.07K
$ 91.07K

13.32M
13.32M

20,000,000.0
20,000,000.0

Lodestar praegune turukapitalisatsioon on $ 60.66K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LODE ringlev varu on 13.32M, mille koguvaru on 20000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 91.07K.

Lodestar (LODE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Lodestar ja USD hinnamuutus $ -0.000180915312437681.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Lodestar ja USD hinnamuutus $ +0.0003650012.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Lodestar ja USD hinnamuutus $ +0.0008556184.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Lodestar ja USD hinnamuutus $ -0.00181256724242347.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000180915312437681-3.81%
30 päeva$ +0.0003650012+8.00%
60 päeva$ +0.0008556184+18.75%
90 päeva$ -0.00181256724242347-28.43%

Mis on Lodestar (LODE)

The governance token of Lodestar Finance. Lodestar Finance is a DEFI borrowing and lending protocol on Arbitrum. Lodestar offers an array of Arbitrum native tokens and liquid staked derivatives as markets.

Lodestar hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lodestar (LODE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lodestar (LODE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lodestar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lodestar hinna ennustust kohe!

LODE kohalike valuutade suhtes

Lodestar (LODE) tokenoomika

Lodestar (LODE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LODE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lodestar (LODE) kohta

Kui palju on Lodestar (LODE) tänapäeval väärt?
Reaalajas LODE hind USD on 0.00456296 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LODE/USD hind?
Praegune hind LODE/USD on $ 0.00456296. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lodestar turukapitalisatsioon?
LODE turukapitalisatsioon on $ 60.66K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LODE ringlev varu?
LODE ringlev varu on 13.32M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LODE (ATH) hind?
LODE saavutab ATH hinna summas 2.56 USD.
Mis oli kõigi aegade LODE madalaim (ATL) hind?
LODE nägi ATL hinda summas 0.00269671 USD.
Milline on LODE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LODE kauplemismaht on -- USD.
Kas LODE sel aastal kõrgemale ka suundub?
LODE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LODE hinna ennustust.
Lodestar (LODE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

