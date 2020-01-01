Locust Pocus (CICADA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Locust Pocus (CICADA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Locust Pocus (CICADA) teave A swarm of magiccicada will descend upon the lands in the coming daysand we are going to be ready. Team creating value for bug enthusiasts near and far. Ametlik veebisait: https://www.locustpocus.com/ Valge raamat: https://www.locustpocus.com/ Ostke CICADA kohe!

Locust Pocus (CICADA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Locust Pocus (CICADA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.66K $ 16.66K $ 16.66K Koguvaru: $ 884.24M $ 884.24M $ 884.24M Ringlev varu: $ 884.24M $ 884.24M $ 884.24M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.66K $ 16.66K $ 16.66K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0013451 $ 0.0013451 $ 0.0013451 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Locust Pocus (CICADA) hinna kohta

Locust Pocus (CICADA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Locust Pocus (CICADA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CICADA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CICADA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CICADA tokeni tokenoomikat, avastage CICADA tokeni reaalajas hinda!

CICADA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CICADA võiks suunduda? Meie CICADA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CICADA tokeni hinna ennustust kohe!

