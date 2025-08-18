Rohkem infot CICADA

Locust Pocus logo

Locust Pocus hind (CICADA)

Loendis mitteolevad

1 CICADA/USD reaalajas hind:

--
----
-6.80%1D
mexc
USD
Locust Pocus (CICADA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:57:42 (UTC+8)

Locust Pocus (CICADA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00001911
$ 0.00001911$ 0.00001911
24 h madal
$ 0.00002051
$ 0.00002051$ 0.00002051
24 h kõrge

$ 0.00001911
$ 0.00001911$ 0.00001911

$ 0.00002051
$ 0.00002051$ 0.00002051

$ 0.0013451
$ 0.0013451$ 0.0013451

$ 0.00001116
$ 0.00001116$ 0.00001116

--

-6.82%

+11.75%

+11.75%

Locust Pocus (CICADA) reaalajas hind on $0.00001911. Viimase 24 tunni jooksul CICADA kaubeldud madalaim $ 0.00001911 ja kõrgeim $ 0.00002051 näitab aktiivset turu volatiivsust. CICADAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0013451 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001116.

Lüliajalise tootluse osas on CICADA muutunud -- viimase tunni jooksul, -6.82% 24 tunni vältel +11.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Locust Pocus (CICADA) – turuteave

$ 16.90K
$ 16.90K$ 16.90K

--
----

$ 16.90K
$ 16.90K$ 16.90K

884.24M
884.24M 884.24M

884,235,140.017706
884,235,140.017706 884,235,140.017706

Locust Pocus praegune turukapitalisatsioon on $ 16.90K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CICADA ringlev varu on 884.24M, mille koguvaru on 884235140.017706. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.90K.

Locust Pocus (CICADA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Locust Pocus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Locust Pocus ja USD hinnamuutus $ +0.0000013916.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Locust Pocus ja USD hinnamuutus $ +0.0000035022.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Locust Pocus ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.82%
30 päeva$ +0.0000013916+7.28%
60 päeva$ +0.0000035022+18.33%
90 päeva$ 0--

Mis on Locust Pocus (CICADA)

A swarm of magiccicada will descend upon the lands in the coming daysand we are going to be ready. Team creating value for bug enthusiasts near and far.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Locust Pocus (CICADA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Locust Pocus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Locust Pocus (CICADA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Locust Pocus (CICADA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Locust Pocus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Locust Pocus hinna ennustust kohe!

CICADA kohalike valuutade suhtes

Locust Pocus (CICADA) tokenoomika

Locust Pocus (CICADA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CICADA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Locust Pocus (CICADA) kohta

Kui palju on Locust Pocus (CICADA) tänapäeval väärt?
Reaalajas CICADA hind USD on 0.00001911 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CICADA/USD hind?
Praegune hind CICADA/USD on $ 0.00001911. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Locust Pocus turukapitalisatsioon?
CICADA turukapitalisatsioon on $ 16.90K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CICADA ringlev varu?
CICADA ringlev varu on 884.24M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CICADA (ATH) hind?
CICADA saavutab ATH hinna summas 0.0013451 USD.
Mis oli kõigi aegade CICADA madalaim (ATL) hind?
CICADA nägi ATL hinda summas 0.00001116 USD.
Milline on CICADA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CICADA kauplemismaht on -- USD.
Kas CICADA sel aastal kõrgemale ka suundub?
CICADA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CICADA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.